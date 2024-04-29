美國挺巴示威遍地開花趨激烈　550人被捕　UCLA兩陣營劍拔弩張

美國各地的大學校園爆發了親巴勒斯坦抗議活動，在加州大學洛杉磯分校（UCLA），兩批分別支持以色列和巴勒斯坦的示威者於4月28日爆發肢體衝突。



支持巴人的示威者在加州大學洛杉磯分校紮營，而支持以色列的人士近日也開始在校園聚集，豎起了一個影片屏幕和揚聲器。原先兩方都在和平示威，校方設屏障分隔兩方支持者，惟有人越過分界線，雙方爆發衝突，互相推撞，校園警察隨即將兩批人分隔。

據路透社報道，衝突在下午停止，親巴勒斯坦抗議者陸續返回營地。一名駐校警察代表稱，洛杉磯警方沒有參與平息衝突，也沒有任何人被逮捕。

大學挺巴浪潮始於哥大

示威浪潮始於以學運聞名的哥倫比亞大學（Columbia University in the City of New York），學生聚集在校園內抗議，要求校方從以色列相關組織「撤資」。18日校方竟主動請求警方「清場」，致百多名學生被捕。

示威後來擴展到麻省理工學院、愛默生學院、加州大學、德州大學、加州大學柏克萊分校和密歇根大學等，目前美國有30多所大學正在抗議以色列對加沙的戰爭，合共有近550人被捕。

單單在27日，美國東美國東北大學（Northeastern University）北大學、亞利桑那州立大學（Arizona State University）和印第安納大學伯明頓分校（Indiana University Bloomington）有近200名示威者被捕。

▼共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）說，所有示威者都應被關進監獄：

德州大學奧斯汀分校（University of Texas at Austin）24日爆發挺巴示威，州警進入學校開始驅散人群，警察與學生爆發肢體衝突，拘留至少34人。

共和黨籍的德州州長阿博特（Greg Abbott）敦促迅速懲罰，他25日在社交體上說，挺巴示威者都應被關進監獄，以及應開除參加充滿仇恨的反猶太示威活動的學生。

美國共和黨籍的眾議院議長約翰遜（Mike Johnson）4月24日提議派遣國民警衛隊處理抗議活動。

美國德州大學聲援巴勒斯坦示威擴大，騎警出動鎮壓。（Reuters）

威蔓延至歐洲

在法國巴黎政治學院（Sciences Po），約150名學生在4月25日於校內抗議，儘管遭到警方鎮壓，抗議者仍於翌日重新聚集。

在英國，自19日起，英國倫敦大學學院（UCL）、同樣以學運聞名的華威大學（University of Warwick）、萊斯特大學（University of Leicester）都有示威。華威大學學生佔領校園廣場，萊斯特大學巴勒斯坦協會的學生22日也參加抗議活動。

在意大利羅馬，羅馬大學（Sapienza University of Rome，又稱第一大學）學生於4月17日和4月18日組織示威、靜坐和絕食。