哈馬斯與法塔赫北京會晤　外媒：強調內部團結　或將組建臨時政府

卡塔爾半島電視台（Al-Jazeera）4月30日引述消息人士稱，哈馬斯（Hamas）與法塔赫（Fatah）在北京的會晤中強調了團結和結束巴勒斯坦分裂的必要性。會中亦對組建「臨時政府」的必要性做討論，以便統一巴勒斯坦機構並為大選程序做準備。



半島電視台（Al Jazeera）30日引述消息人士指，他們也將在定於6月中旬在北京舉行的下一次會議上討論一些議題。

報道指哈馬斯與法塔赫還討論目前組建一個臨時、非派系、全國共識政府的必要性，以便它能夠履行其救援技術和行政職責，消除侵略的影響並重建加沙。這個政府的首要任務之一是統一巴勒斯坦機構，並為大選程序作準備。

路透社4月30日稱哈法雙方就未來對話的想法達成一致，滿意今次會晤並致謝中國為加強巴勒斯坦內部團結所做努力。

中國外交部30日表示，哈馬斯和法塔赫代表應中方邀請日前到北京磋商，就推進巴勒斯坦內部和解，深入坦誠對話。

外交部指雙方充分表達通過對話協商實現和解的政治意願，就諸多具體問題進行探討，並取得積極進展，一致同意繼續這一對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。