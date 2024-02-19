國際法院聽證會　巴勒斯坦：長年「有罪不罰」致加沙發生種族滅絕

聯合國國際法院（ICJ）2月19日就以色列佔領巴勒斯坦土地問題舉行聽證會。巴勒斯坦在會上指控以色列正在加沙地帶（Gaza Strip）進行種族滅絕，要求對方立即結束佔領巴勒斯坦領土，並指結束對以色列的「有罪不罰」是當務之急，稱如今加沙發生種族滅絕正是數十年來「有罪不罰」、「不作為」的結果。



路透社19日報道，巴勒斯坦外長馬立基（Riyad al-Maliki）當日在聽證會上稱，因以色列上述行動，巴勒斯坦人被迫在「流離失所、被征服或死亡」中作出選擇， 符合國際法的唯一解決方案，是以色列立即並無條件地徹底結束非法佔領。

馬利基指，加沙正發生的種族滅絕是數十年來「有罪不罰」和「不作為」的結果，結束對以色列的「有罪不罰」在道德、政治和法律上均為當務之急。巴勒斯坦一直要求國際社會懲罰以色列的佔領行為。

以巴衝突：聯合國國際法院（ICJ）2024年1月26日就南非指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕案作出裁決。圖為當天在法院門外高舉巴勒斯坦旗的示威者。（Reuters）

報道指，預料法官要審議數月，才能發表意見。

位於荷蘭海牙的國際法院19日起舉行為期6天的聽證會。本案由聯合國大會2022年12月提出，要求國際法院就「以色列在東耶路撒冷等巴勒斯坦被佔領土地上的政策與做法所產生的法律後果」，提供不具約束力的諮詢意見。

今次會有破紀錄52國代表發言陳述論點，出席國包括美國、中國、俄羅斯、南非、埃及等。以色列不會列席，但已提交書面意見。