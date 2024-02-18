國際法院即將就以色列佔領巴勒斯坦土地舉行聽證會　52國代表發言

國際法院2月19日將就以色列佔領巴勒斯坦土地問題舉行聽證會，據路透社18日報道，這次破紀錄會有52國代表發言陳述論點。



根據報道，位於荷蘭海牙的國際法院會舉行為期6天的聽證會，此案是聯合國大會於2022年12月提出，要求國際法院就「以色列在東耶路撒冷等巴勒斯坦被佔領土地上的政策與做法所產生的法律後果」，提供不具約束力的諮詢意見。

巴勒斯坦外交部高級官員Omar Awadallah在聽證會舉行前夕表示「從政治上來說，這將有助實現兩國方案。 我們正在利用最大司法機構的平台，以推進我們的目標。」

圖為位於荷蘭海牙的聯合國國際法院，攝於2024年2月2日。（Reuters）

這是聯合國大會第2次要求國際法院就巴勒斯坦土地被佔領問題提供諮詢意見，2004年7月，法院裁定以色列在約旦河西岸的隔離牆（separation wall）違反國際法，應該拆除，但隔離牆至今仍然矗立。

國際組織人權觀察（Human Rights Watch）高級法律顧問Clive Baldwin表示，這會是國際法院首次廣泛審議以色列近60年來佔領和虐待巴勒斯坦人民的法律後果，他主張各國政府應抓住這具有里程碑意義的聽證會，陳述觀點。

聯合國國際法院（ICJ）之前曾在1月26日頒布臨時命令，要求以色列採取一切措施防止在加沙發生種族滅絕。