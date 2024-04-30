哈馬斯法塔赫在北京會談　專家：中國欲推動巴人達成統一願景

中國外交部4月30日證實巴勒斯坦內的敵對派別哈馬斯（Hamas）和法塔赫（Fatah）應邀近期在北京會晤。卡塔爾傳媒半島電視台（Al Jazeera）4月28日引述專家分析表示，中國主辦會談傳達出「雙重信息」。



半島電視台4月28日引述耶路撒冷研究中心主任阿瓦德認為，中國此舉除了想推進和解文件外，也傳達「雙重信息」，因中國屢遭西方指控打壓維吾爾族穆斯林，這次則可讓伊斯蘭世界和地區居民從中看到中國對伊斯蘭教的態度，未有反對這個宗教。

阿瓦德又認為，中國可能把斡旋巴勒斯坦問題的能力和願望視為「一個地區和全球問題，因此其經濟實力將轉化為政治實力」。

巴勒斯坦戰略研究與政策中心研究部負責人沙欣表示，中方主要的既定目標是推動巴勒斯坦人達成共同、統一的願景。

巴勒斯坦地區因內戰而分裂，其中哈馬斯和法塔赫互相敵對，雙方曾在2014年簽署和解協議。報道指中國與法塔赫運動之間有着悠久而牢固的關係，最近又與哈馬斯運動建立了關係，或成為舉辦「哈法會」的契機。

以巴戰爭：2024年4月29日，加沙南部拉法有建築物遭以色列空襲後淪為廢墟。（Reuters）

報道指，兩方未必就能取得突破，沙欣認為「我不相信他們的領導階層授權他們取得突破」。

中國外交部發言人林劍30日在例行記者會表示，應中方邀請，哈馬斯和法塔赫代表日前到北京磋商，就推進巴勒斯坦內部和解，深入坦誠對話，並指雙方通過對話協商實現和解的政治意願。

總部位於美國華盛頓的中東事務分析網站「觀察」（Al-Monitor）4月26日稱，會議主要議題是結束巴勒斯坦分裂，討論巴勒斯坦和解問題，並就戰後加沙的管理作進一步談判。