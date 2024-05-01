美國高利率為新興巿場帶來風險　IMF總裁點名日本?

美國通脹數據降溫不似預期，聯儲局（FED）信號要把利率下調恐怕還需要幾個月的時間。國際貨幣基金組織（International Monetary Fund）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）表示，美國高利率對於新興市場所帶來的問題可能會更加顯著。



格奧爾基耶娃周一接受CNBC訪問表示，淡化了歐洲和美國貨幣政策差異帶來負面影響的預測，但表示新興市場遇到的問題可能更為嚴重，而格奧爾基耶娃特別提到了貨幣一再跌穿關口的日本。

「受到美國高利率深遠影響的國家，也就是許多新興市場經濟體，問題要嚴重得多。」格奧爾基耶娃說：「我們在日本也看到了一些情況，這裡的政策制定者確實必須多加註意和仔細監測，其波動性正變得更加劇烈。而在歐洲，情況並非如此。」

她指出，IMF的分析顯示，聯儲局和歐洲央行的利率之間50個基點的差異是可能會導致滙率產生0.1%-0.2%的輕微變化，因此在歐洲會引發的問題不大。

美國通脹回落受阻，聯儲局已打消今年內大幅降息的預期，強美元引發了亞洲各國貨幣大跌，包括日圓、印度盧比、韓圜等亞洲主要經濟體貨幣，而印尼盾、越南盾、菲律賓比索等東南亞國家小幣種亦難逃一輪大跌。

日本銀行在3月的貨幣政策會議上取消過往的負利率政策，但美國還未開始減息的情況下，令人質疑是否取消得過早。（Reuters）

4月29日，日圓一度跌穿160，後來稍有回升，徘徊在158水平。外界一度懷疑日本央行出手干預。

截至上週末，今年日圓對美元已貶值12.26%。日本銀行在3月的貨幣政策會議上取消過往的負利率政策，行長植田和男針對未來的政策管理方面只強調「寬鬆的金融狀況將暫時持續」。

然而，在日本政府身背超過千萬億日圓債務的情況下，就算日本央行想加息也會在各方面受限。而且美國一日不降息，美元持續強勢之下，日圓貶值的情況亦預料維持。