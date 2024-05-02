美菲擬合作　圖削弱中國鎳加工主導地位

美國和菲律賓正在討論如何阻止中國主導菲律賓的鎳加工業。這個東南亞國家是電動汽車電池所需金屬鎳的重要供應地。



彭博社引述知情人士說，兩國正在考慮的一項措施是三邊安排，即由菲律賓提供鎳（nickel）原材料、美國提供融資、由日本、韓國或澳大利亞等第三國提供冶煉和精煉所需的技術。

知情人士說，與世界第二大鎳礦生產國菲律賓的談判仍處於早期階段，任何潛在交易的關鍵要素仍有待確定，其中包括美國是否可以提供融資。上述人士不願具名，因訊息未公開。

菲律賓國旗

星期三（5月1日）適逢菲律賓公眾假期，菲律賓政府沒有立即回應置評請求。白宮發言人也未立即回應置評請求。

上述討論正值華盛頓對中國在印度尼西亞鎳加工領域的主導地位日益擔憂之際，印尼是鎳礦的最大供應國。根據彭博新能源財經（BNEF）預測，至2030年，對這種傳統上用於製造不鏽鋼的金屬的主要需求預計將增長約三分之一，達每年440萬噸。

美國官員指出，鎳對於總統拜登推動綠色能源轉型至關重要，潛在的合作夥伴關係將是減少對中國生產的關鍵礦物依賴的措施之一。據BNEF預測，到2030年末，鋰離子電池將佔鎳需求的28％左右。

本文獲《聯合早報》授權轉載

