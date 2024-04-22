來稿｜日菲走火入「美」 甚囂塵上

來稿作者：陳文坪



基於經濟聯繫，日本與美國的關係，長期以來都處於「良好」狀態，無論是共和黨人當選總統抑或民主黨執政。是因為日本長期以來，執政黨自民黨一黨獨大，加之日本的防務有賴於美國的支援。雖是如此，日本與東亞國家還是保持一定的良好關係。

而菲律賓與美國的關係，卻不時出現此起彼伏的狀態。也就是說，時好時差。遠的不說，在美國駐軍在上個世紀九十年代被「趕出」菲律賓後至2010年之前，美菲關係，有段時期處於「對抗」中。當時，美菲關係還不如中菲關係來得好。可見，這樣的關係，與執政者當選人切切相關。

不過，自阿基諾三世（Benigno S. Aquino III）於2010年當選菲律賓第15任總統的六年執政期間，菲中關係發生了嚴重的倒退。最讓中方「背刺」的是，阿基諾政府執意把南中國海島礁、海權糾紛訴至荷蘭國際法庭。中方除了反對、堅決不承認之外，也堅持不參與菲律賓提出的國際仲裁/訴訟案。中菲關係，從那時開始，就出現嚴重裂縫，直至阿基諾三世2016年下台。

新任總統杜特爾特2016年6月上台執政後，雖向中方示好，也多次訪華求援，甚至擱置南中國海島礁爭議，其實是一種「緩兵之計」。而菲中雙方也因在有爭議島礁海域捕魚而不時發生糾紛。因為，他的政府並沒有積極尋求解決對雙方爭議島礁的「和解」方案。

小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）在2022年當選菲律賓第17任總統後，口頭雖表示重視菲中關係，但實際卻是說一套、做一套。一邊說歡迎中國企業到菲律賓投資，另一邊卻縱容「漁民」運送物資到有爭議的島礁，挑動南中國海爭議島礁海域爭端擴大化、甚至媒體化、國際化。方便菲國堂而皇之引入外力插手南中國海爭端。可說是蓄謀已有時日。

美東時間4月11日，美國總統拜登同日本首相岸田文雄和菲律賓總統小馬可斯舉行三方峰會，這是三國首腦首次聚首華盛頓，拜登在會談中確認，美國將在南中國海保護菲律賓，「菲律賓飛機、船隻或軍隊在南中國海受到任何攻擊都會觸發美菲共同防禦條約」。拜登、岸田和小馬可斯都表明，三國聯盟是亞太和平與民主的基石。小馬可斯說，美日菲一致同意「堅定不移地致力維護以規則為基礎的國際秩序」。岸田文雄說，與志同道合國家的多層次合作至關重要，「今天的美日菲會議將創造歷史」。

4月10日，拜登、岸田也舉行首腦峰會，拜登強調，美國堅定不移地致力於運用包括核力量在內的全方位能力保衛日本。兩人說，日本加強防禦結構和能力的舉措開啟了「美日安全合作的新時代」。

而在美日菲峰會前的4月7日，美國、澳洲、日本和菲律賓在南中國海舉行聯合海空演習，這是四國首次在主權起爭議的南中國海水域進行聯合軍演。南中國海海域之寬廣，卻選擇在有爭議的地區演習，明顯的是衝着有爭議的礁域插上一腳。

日本會明目張膽不顧反對而加快投向華盛頓懷抱，與朝鮮不斷髮展核武、發射導彈有關聯的。日本聲稱威脅到他們的生存空間。而菲律賓利用有爭議的島礁「發難」卻是看準時機。因為，過去20年來,「南海行為準則」（COC）的談判至今毫無進展或嚴重滯後，缺乏誠意。菲方認為，所謂的談判，是一方在故意拖延策略來壯大自己。局勢是否如日、菲方所言，看官自行判斷。

正是這樣，過去一段時期，日本、菲律賓亦步亦趨並倒向美國。美國及西方國家打着航行自由拉攏日本、韓國、菲律賓、澳洲、英國等介入南海已是公開化、公然化、甚至增速推進化。

回顧過去，美日貿易逆差也是長久存在。但日本卻「巧妙」利用貿易順差來增強國防力量。2019年5月，時任總統特朗普在對日本進行國事訪問期間，時任日相安倍晉第三宣佈，日本一次性向美國購買105架F35戰機，就是為了緩解日美在貿易磋商所考慮的因素。美日一拍即合，也達到一石二鳥。

日本花230億美元巨資購買F35A/F35B戰機，不但要在國防上自強，也是達到佔據空中優勢作用。而美國利用售賣戰機來武裝日本國防，變相支持日本自衛隊「蜕變」為強大的武裝部隊力量。一旦發生軍事衝突，這不但可利用精良的F35系列戰機，佔領空中的優勢，來支援海上、陸上的軍力。達到一軍（空軍）帶動兩軍（海軍、陸軍）的力量。從而取得制空權。幾年後，105架F35戰機成列後，日本將成為亞洲空軍力量最強大的兵力，超越中國大陸，佔盡空中優勢。

而菲律賓不但為美軍提供駐軍基地，2023年2月還進一步宣佈向美軍增開4個軍事基地，其中一個位於有爭議的南中國海附近，另一個位於離台灣不遠的地方，讓美國在菲律賓總共擁有9個軍事基地。

更甚的是，菲律賓同意讓美國陸軍第一多域特遣隊（1st MDTF）在菲國呂宋島北部部署新型陸基中程導彈發射系統「堤豐」（Typhon）。而「堤豐」主要用於發射不同型號的「戰斧」巡航導彈或「標準-6」導彈攻擊地面目標，「戰術戰斧」射程可達1800公里。這意味着整個南中國海、台灣海峽，以至中國東部沿海的重要城市，都在打擊範圍內。「戰斧」巡航導彈還能攜帶核彈頭，因此更具殺傷力。

而日本也毫無忌憚加強與美國及西方國家的軍事合作。如日、美和澳洲將建立一個空中、導彈和防禦架構聯網系統。日、美和英國也將舉行三邊軍事演習。美國、澳洲和英國組成的澳英美三邊安全夥伴關係（AUKUS）正在探索日本加入這個系統在「第二支柱」領域的工作，該支柱的重點是先進能力，包括人工智能和自主系統。

日菲已走火入「美」，甚囂塵上。今後一段時期內，兩國緊跟美國及西方國家的步伐，已難以扭轉。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、中港台等地的政治時事和經濟民生。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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