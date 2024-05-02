美國擬禁止華為等中企參與無線設備認證

俄衛網引述路透社報道，美國聯邦通信委員會（FCC）官員週三透露，FCC正在採取行動，阻止華為、中興和其他被認為對美國國家安全構成威脅的外國公司對無線設備進行認證。



據路透社報道，美國聯邦通信委員會（FCC）官員週三透露，FCC正在採取行動，阻止華為、中興和其他被認為對美國國家安全構成威脅的外國公司對無線設備進行認證。

FCC計劃在本月就一項兩黨提案進行投票，以確保為美國市場認證無線設備的電信認證機構和測試實驗室不會受到那些構成安全擔憂的公司影響。上週，FCC否認華為測試實驗室可參與設備授權計劃。

FCC稱，新提案將永久禁止華為及FCC國安風險公司名單上的其他實體「在設備授權計劃中發揮任何作用，同時也向FCC及其國家安全合作夥伴提供必要的工具來保證這一重要過程的安全」。

圖為2023年9月7日，中國北京，華為商店中展示手機廣告。（Reuters）

FCC主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）在一份聲明中表示，FCC「必須確保我們的設備授權計劃和受委託管理該計劃的人，能夠應對持續且不斷變化的安全和供應鏈威脅所帶來的挑戰」。

FCC專員卡爾（Brendan Carr）表示，該提案將「確保審查電子設備是否符合FCC要求的測試實驗室和認證機構本身就是FCC可以信賴的可靠機構」。

華為作為認證實驗室的認可將於週二到期，但FCC拒絕了華為實驗室延長認可的請求。

2020年，FCC將華為和中興列為通信網絡的國家安全威脅，禁止美國公司利用83億美元的政府基金從這兩家公司購買設備。2022年11月，FCC禁止批准華為和中興的新電信設備。

中國外交部曾就相關問題回應稱，中方敦促美方遵守市場經濟原則，停止將國家安全概念泛化、將經濟問題政治化的錯誤做法，停止濫用國家力量無理打壓中國企業，為中國企業在美投資經營提供公平、公正、非歧視的環境。中方將繼續採取必要措施，維護中國企業的正當權益。