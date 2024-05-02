GoPro指控中國影石Insta360侵權　美國發起調查

俄衛網引述路透社報道，美國國際貿易委員會（USITC）5月1日發布公告稱，就GoPro聲稱其相機、系統和配件的專利被一家向美國出口類似產品的中國公司所侵犯一事展開調查。



公告指出，根據《美國1930年關稅法》（Tariff Act of 1930）第337節（Section 337）進行的調查適用於位於中國深圳市的影石創新科技有限公司（Arashi Vision Inc，又名Insta360）和位美國加州歐文市的影石創新科技（美國）有限責任公司（Arashi Vision (U.S.) LLC）。

美國國際貿易委員會表示，在啟動這項調查時，尚未就案件的是非曲直做出任何決定。在啟動調查後45天內，委員會將設定完成調查的目標日期。

GoPro HERO10 Black（GoPro網站）

據悉，美國GoPro公司於3月29日向美國國際貿易委員會提出申請，指控Insta360產品（包括運動相機、360度全景相機和系統以及相關的安裝系統和框架）侵犯了GoPro在其HERO和MAX系列產品中使用的「新穎且專有的SuperView、虛擬鏡頭、HyperSmooth和Horizon Leveling技術」的專利，請求委員會發布排除令（Exclusion Order，禁止侵權產品進入美國市場）和停止令（Cease and Desist Order，要求美國境內的批發商或零售商等停止銷售相關侵權產品），禁止進口Insta360產品。

當時，對於GoPro的侵權指控，影石科技在回復《IT時報》採訪時表示：「經過和中美專業律師團隊的仔細對比分析，我們對於勝訴有充分的信心。為了不影響後續的調查進程，我們暫時無法對外披露太多證據細節。但我們會為企業自主科技創新的權益，堅決維護到底。」

市場研究機構弗若斯特沙利文在2023年10月發布的《2023年全球智能手持影像設備市場發展趨勢白皮書》中指出，從銷售數量來看，作為智能手持影像設備領域重要品類之一的全景相機， 2022年全球出貨量接近151萬台，其中Insta360佔據約50%的市場份額，遠超位居第二、市場份額為21.5%的GoPro，以及排名第三的日本理光。