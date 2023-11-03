美國新聞協會發表白皮書　指控ChatGPT及Bard等侵權

人工智能迅速掘起，其中ChatGPT在去年底公開後，更被視為「革命性」的突破，令大家可以透過AI，獲得接近準確的資訊。不過訓練AI則需要大量材料，代表超過2,200個傳媒機構的美國新聞協會（News Media Alliance）10月31日發表白皮書，指控ChatGPT及Google的Bard等人工智能聊天機器人（chatbot）過分使用新聞材料。



本身是該協會成員的《紐約時報》報道，有關白皮書長達77頁，內容顯示AI的開發人員在訓練系統時，極度依賴新聞材料，因此Chatbot久而久之就會產生與受版權保護內容相近的文章。

白皮書指出，AI開發商多數都沒有公開證實使用訓練的材料來源，因此美國新聞協會就以相信是用於訓練的公共數據集，以及網上開放來源的共有數據集分析。結果發現前者使用新聞內容的比例，比後者高出5至100倍，反映開發人員重視具質素的內容。

報告同時發現，這些chatbot直接複製新聞內容使用的言語，顯示新聞出版商的文章被chatbot保留使用，形容AI的文章質素可以與人類一較高下，就像文章被搬字過紙一樣。

該協會已向美國著作權局（U.S. Copyright Office）提交報告內容，用於研究人工智能及版權法，並認為假如要與AI開發商對簿公堂，將會有強勁的理據。

除了傳媒，著名法律小說作者John Grisham、《權力遊戲》（Games of Thrones）作家George R.R. Martin聯合另外17名作家曾在9月入稟法院，指控OpenAI使用他們的作品為ChatGPT訓練是侵權。而荷里活演員及作家亦憂慮製作公司利用AI技術，擅自複製他們的風格，甚至取代自己的工作，因此發起罷工，呼籲外界關注AI帶來的問題。