美國校園示威：警進加州大學分校清場扣留多人　美媒指疑射閃光彈

美國多個院校爆發支持巴勒斯坦示威，民眾紮營抗議。加州大學洛杉磯分校（UCLA）4月30日更爆發親巴勒斯坦與親以色列支持者之間的暴力衝突，警方5月1日進入校園「清場」，據外媒報道，有數十人被扣留，也有報道指現場響起閃光彈聲音。



英國廣播公司（BBC）2日報道，有數十人在現場被扣留，雙手被綁，目前未知有多少人被捕。在警方展開行動後，示威者的帳蓬大多遭拆除。

美媒報道，現場響起閃光彈聲音。

這次衝突始於數十名人4月30日晚上抵達校園內，試圖拆除支持巴勒斯坦者的帳篷，不少人戴着面具，手拿旗幟，有人向營地投擲煙火。

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美國KTLA電視台報道，親巴勒斯坦一方示威者使用雨傘保護自己，當反對示威者試圖拆除營地的柵欄時，兩方爆發衝突。

事件中有至少15人受傷，1人住院。校方決定取消5月2日所有課堂。

根據現場影片顯示，校園內也出現追打場面，現場一片混亂。

校內氣氛近日一直緊張，據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）4月30日報道，有學生投訴未能進入圖書館內，遭親巴勒斯坦示威者阻擋，「在加州大學洛杉磯分校內作為猶太學生是很害怕的。現在不安全。」也有參與親巴勒斯坦示威的學生則指，遭受親以色列團體和反示威者的大量騷擾。

美媒1日統計，逾25個校園有示威者被捕，遍布至少21個州份。