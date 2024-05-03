馬克龍重申不應排除派兵到烏克蘭選項

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）重申不排除派兵到烏克蘭的可能。他表明，俄羅斯已失去底線，如果俄軍贏得戰爭，歐洲安全將化為烏有。



英國《經濟學人》雜誌星期四（5月2日）發表馬克龍的專訪文章，他再次申明，歐洲不應排除向烏克蘭派兵的選項。

這一言論此前已引起一些盟友震驚和公開反對，但馬克龍堅持認為，要阻止俄羅斯在烏克蘭獲勝，就不能排除任何可能性，「因為我們面對的是一個不排除任何可能性的人」。

他將俄羅斯稱為「破壞地區穩定的力量」，以及「對歐洲安全的威脅」。他說：「我有一個明確的戰略目標，那就是俄羅斯不能在烏克蘭獲勝。」

法國總統馬克龍2024年4月25日在巴黎發表演說（Christophe Petit Tesson/Pool via REUTERS）

俄烏戰爭已持續兩年多，烏克蘭近來在戰場上面臨兵力和武器短缺挑戰，而俄軍不斷推進，並佔據優勢。一些分析人士認為，俄羅斯可能即將在烏克蘭發動新的重大攻勢。

馬克龍表明：「如果俄羅斯贏了，歐洲將無安全可言。誰能假裝俄羅斯會就此罷手？其他鄰國，摩爾多瓦、羅馬尼亞、波蘭、立陶宛和其他國家會有什麼安全可言？

「如果俄軍突破（烏克蘭）前線，如果烏克蘭提出請求……我們就理所當然地要問自己這個問題（即要不要出兵）。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

