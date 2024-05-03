以巴停火談判提議　哈馬斯領袖：正以積極態度研究

哈馬斯領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）說，哈馬斯正在以積極態度研究停火談判中的提議。



法媒報道，哈馬斯官方網站星期四（5月2日）發布聲明說，哈尼亞與埃及情報局長卡邁勒（Abbas Kamel）通電話時稱，他讚賞埃及在斡旋和談判中發揮的作用，並強調哈馬斯對當前的停火條件表現出積極態度。

在埃及、卡塔爾、美國的斡旋下，希望促成以色列和哈馬斯在加沙停火並爭取人質獲釋的談判已舉行多輪，但目前仍未達成一致。各方將在埃及繼續談判。

英媒稱，調解方提出的新條件提議停火40天，並以數十名以色列人質交換更多的巴勒斯坦囚犯。

哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh） 於2024 年3 月26日到訪伊朗。（Reuters）

布林肯訪以 促哈馬斯接受停火協議

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）星期三（1日）訪問以色列時，敦促哈馬斯接受停火協議。「哈馬斯須要答應，須要完成這項任務。」

他表明，如果哈馬斯真的聲稱關心巴勒斯坦人民，希望他們的苦難立即得到緩解，就應該接受這項協議。

不過，談判的結果仍然存在很大的不確定性，以哈雙方在可能獲釋人質數量問題上反反覆覆，在任何協議的目標問題上也存在深刻分歧。

哈馬斯高級官員蘇海爾（Suhail al-Hindi）說，哈馬斯的目標仍然是結束戰爭。這一立場與以色列總理內坦亞胡的目標相左，內坦亞胡此前已誓言要在臨時停火期滿後，繼續與哈馬斯作戰。

雖然哈馬斯其他官員近幾天的言論展現出該組織對談判條件持消極立場，但哈尼亞在星期四的電話中確認，哈馬斯代表團將儘快返回埃及談判桌上，完成正在進行的談判。

他說，談判的目的是達成一項協議，滿足巴勒斯坦人民的要求，並停止侵略。

埃及媒體星期四引述埃及高層官員報道稱，哈馬斯代表團將在未來兩天內抵達開羅，繼續停火談判。

以色列政府發言人卡拉姆森（Raquela Karamson）同天則稱，哈馬斯是達成協議的唯一阻礙。她說：「哈馬斯只會變本加厲地提出不合理的要求。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

