美國民調：近60%美國人認為中國通過TikTok影響美國輿論

一項美國民意調查顯示，近六成美國人認為，中國正通過短視頻應用TikTok影響美國的輿論。



據路透社報道，這項由路透社和國際民調機構益普索集團（Ipsos）進行的調查顯示，約58％受訪美國人贊同，中國政府會利用中國科技公司字節跳動旗下的TikTok，影響美國公眾輿論。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

不同意上述說法的人佔比為13％，其他受訪者對這個問題沒有明確觀點，或沒有做出回答。

這項為期兩天的調查於4月30日結束。調查顯示，共和黨人比民主黨人更傾向認為中國正在利用TikTok影響美國輿論。

美國總統拜登（Joe Biden）4月24日簽署一項法案，要求字節跳動在270天內出售TikTok在美國的業務，若字節跳動不能在規定時間內這麼做，TikTok將會在美國被封禁。

TikTok認為，華盛頓的這個做法違反美國憲法第一修正案中有關保護言論自由的條款，並稱將對此發起法律挑戰。

路透社和益普索的調查顯示，50％參與調查的美國人支持封禁TikTok，32％的人反對這麼做，其餘的人不確定。

據報道，這項調查的訪問對象是美國成年人，不反映18歲以下群體的看法，而這個群體在TikTok用戶中佔很高的比率。

調查顯示，40歲及以上參與調查者，每10人當中有6人支持封禁TikTok；不過18歲至39歲群體中，每10名受調查者中只有4人支持封禁TikTok。

受訪者主張封禁TikTok的一個理由是，中國使用這款應用「監視美國人的日常生活」，同意這一說法的受訪者有46％。

皮尤調查：40%美國人視中國為敵人

另一方面，美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，81％美國人對中國持負面看法，其中43％持非常負面的看法。

超過3600人在今年4月初參加這項調查，皮尤研究中心星期三公布調查結果。

對於美國與中國的關係，高達42％的受訪者認為中國是美國的「敵人」。這個比率是皮尤研究中心2021年在該調查中加入這道問題後的新高，比去年增加四個百分點。

另有50％的人認為，中國是美國的「競爭對手」，比去年略低兩個百分點；僅6％的參與調查者把中國視為「夥伴」，與去年持平。

本文獲《聯合早報》授權轉載

