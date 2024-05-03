美國俄亥俄州再現非裔男子遭警察跪殺事件　律師：弗洛伊德案2.0

近日，美國俄亥俄州坎頓一名非洲裔男子泰森（Frank Tyson）被白人警察用膝蓋跪壓致死，他死前最後一句話是「我無法呼吸」，這讓人不禁聯想起2020年的非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭跪殺的情景。



對此，泰森的律師於當地時間5月2日召開發布會表示，這就是「弗洛伊德2.0」。

據霍士新聞（Fox News）報道，當地時間4月18日，俄亥俄州警方發現了一輛撞上電線杆的汽車，目擊者稱司機棄車進入了美國退伍軍人協會（AMVETS）附近一家小酒吧。警方隨後在酒吧里找到了53歲的泰森，當警方試圖抓住泰森的手臂時，他情緒激動大喊大叫並表示不會離開，於是遭按倒在地戴上手銬。

泰森遭跪殺

根據坎頓（Canton）警方4月26日才對外公開的執法視頻顯示，一名白人警察用膝蓋跪壓在泰森背部靠近脖子處，泰森則反覆稱，「我無法呼吸… 從我的脖子上離開…我無法呼吸」，警察則一直警告其「冷靜、你很好、閉嘴」。

期間，涉事警察還與周圍的客人開玩笑說：「我一直想參加一場酒吧鬥毆，我不知道這算不算」。而當發現泰森不再掙扎後，警察終於意識到他可能昏過去，便起身解開泰森手銬檢查了其脈搏，隨後泰森送醫不治，整個事件過程不到一個小時。

跪殺泰森的白人警察

警方稱，在發現泰森已無反應後，已立即對其進行了心肺復甦術，並在醫護人員趕到之前，向泰森注射了注射了幾劑納洛酮。涉案的兩名白人警察舍內格和（Beau Schoenegge）和伯奇（Camden Burch）於2022年入職，目前已按照規定執行帶薪休假，等待調查。

當地時間5月2日，泰森的家人與律師鮑比·迪塞洛（Bobby DiCello）、本·克倫普（Ben Crump）舉行了聯合新聞發布會，迪塞洛稱這就是「弗洛伊德2.0」，而全世界都知道弗洛伊德案，「我們的工作是確保大家也能知道弗蘭克的案子」。

迪塞洛稱克倫普曾接手過多起備受矚目的案件，其中就包括弗洛伊德案，「通過我們的合作，我相信我們會為弗蘭克·泰森伸張正義」。

當地時間5月2日，律師克倫普、迪塞洛陪同泰森家人舉行發布會。

據了解，泰森在死亡前兩周剛剛獲釋，他此前因綁架罪在監獄服刑24年。克倫普透露，入獄期間，泰森的未婚妻薩布麗娜·瓊斯一直不離不棄堅持在他身邊，「但警方結束了他的生命，他們沒有給泰森機會」，情緒激動的瓊斯在發布會上補充說。

克倫普反問，「在美國，不知道還需要有多少非裔告訴警方『我無法呼吸』後，這些警察才能相信他們？」，他表示，「這些事情還可能發生在我們的孩子身上，這就是我們為什麼一定要替弗蘭克伸張正義」。

另據《美國全國廣播公司》（NBC）稱，獲取了一份全美有色人種協進會主席約翰遜（Derrick Johnson）向美國司法部長克拉克（Kristen Clarke）遞交的一封公開信。約翰遜信中表示自己「對這起可怕的悲劇深感不安」，他強調若沒有聯邦政府的干預，當地警察可能不會對他們的行為負責。

對此，美國司法部發言人證實收到了這封信，但拒絕進一步置評，坎頓警方也未進行回應。

本文獲《觀察者網》授權轉載

