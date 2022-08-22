弗洛伊德翻版？3美警壓倒疑犯狂毆頭部　還公然恐嚇拍片者惹公憤

繼弗洛伊德（George Floyd，另譯佛洛伊德）被警察虐待致死後，美國社會對警察執法尺度愈發敏感，尤其在攝影器材如此方便且發達的時代，一舉一動都逃不過民眾的眼睛。《國家公共廣播新聞網》（NPR）報道，一則短篇影片在社交平台掀起熱議，鏡頭前是美國阿肯色州克勞福德郡（Crawford County），三名執勤警員同時將一人壓倒在地面，並同時對其頭部和身體揮拳狂毆，引發執法過當的爭論；影片曝光後，共和黨籍州長哈金森（Asa Hutchinson）下令徹查，三人也遭到停職處分。



根據外媒描述，這則由民眾拍攝的影片中，一名員警將疑犯按倒在地、另一名大鬍鬚警員則不斷揮拳攻擊其頭部，甚至抓其腦袋撞擊地面；還有一人則是多次用膝蓋撞擊疑犯身體。發現有人在拍攝，三人非常憤怒，大鬍鬚警察甚至狠狠地手著拍片者給予「警告」。

點擊放大瀏覽影片截圖（慎入）：

+ 16

雖然部分平台將該影片刪除或下架，但其影響力依然撼動州長，親自要求州警局介入調查，確認該影片內容真實性，並做出後續處置。

目前已經確定三人都是警察，兩人隸屬於克勞福德郡警長辦公室、另一人則來自馬伯里市警局（Mulberry），當時正在偵辦一樁與便利商店相關的案件，阿肯色州政府並未曝光三人的姓名。

弗洛伊德（George Floyd）被警員壓頸致死引爆美國全國性示威及暴動 點圖重溫事情經過：

+ 6

延伸閱讀：

盼助美女籃球星獲釋！ 前NBA球星「小蟲」將前往俄國

【本文獲「TVBS」授權轉載。】