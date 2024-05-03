習近平訪歐在即　歐盟對華態度分歧或表露無遺

中國國家主席習近平將於5月5日至10日訪問歐洲，這是他5年來再次訪歐。這次訪問可能會讓歐盟（EU）內部在對華貿易和美中之間立場上的分歧表露無遺。



習近平將前往法國、塞爾維亞和匈牙利。與此同時，歐盟揚言將對中國電動車和綠色能源產業開徵關稅，因為歐盟認為這些產業接受的巨額財政補貼給予中國製造商不公平的優勢。

據路透社2日報道，由於中國經濟正面臨困境，加上部份中國企業進入美國市場遇阻，歐盟或許能在此時對北京發揮影響力。但亦有專家認為，歐盟內27個成員國對中國的意見不一致，不利於歐盟統一對華態度。

在俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發超過兩年之際，歐洲對中國支持俄國戰時經濟的擔憂，讓習近平這趟訪問蒙上陰影。

中國外交部發言人林劍表示，習近平這趟訪問「對推動中國同法國、塞爾維亞、匈牙利以及中歐關係整體發展具有重要意義，也將為世界和平發展注入新動能」。

德國總理朔爾茨於2024年4月18日在比利時布魯塞爾出席歐盟領袖峰會（Reuters）

歐盟各國在對華貿易上缺乏共識

歐盟執行委員會（European Commission）手握執行歐盟整體貿易政策的專屬權利，但各成員國對於如何扭轉貿易失衡一直難以形成共識。

歐洲企業和政府長期抱怨中國市場的准入限制和不公平競爭。德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute for the World Economy）的研究指中國對國內企業的補貼是其他大型經濟體的3至9倍。中方則反指是歐方以所謂企業接受外國補貼為名，檢查在歐中資企業。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）希望歐盟對補貼採取更強硬的立場，同時警告面對美中的「過度補貼」，若歐盟不允許自身競爭規則存在豁免，就可能會落後。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）4月曾敦促習近平改善德國企業的市場准入情況；不過，在歐盟的反補貼調查上，明顯不願與北京為敵的朔爾茨，雖然競爭本該公平，但歐盟不應出於對自身利益的保護主義而採取行動。

路透社引述一些法國官員私下透露，他們擔心德國會企圖削弱針對中國比亞迪、吉利和上汽等製造商的電動車調查。中國是德國依賴出口的經濟和寶馬、平治等汽車品牌的重要市場。

法國智庫資深研究員杜懋之（Mathieu Duchatel）認為中方目標是「利用」歐盟內部的分歧來削弱歐盟的經濟安全政策，包括關稅威脅。

塞爾維亞總理武切維奇於2024年5月1日在該國國會出席會議（Reuters）

歐盟擔心中國對俄羅斯的支持

紐約研究機構資深顧問巴爾金（Noah Barkin）說：「歐洲很有影響力，但如果歐洲領袖們向習近平釋出的訊息不一致，這種影響力就會蕩然無存。」

馬克龍的一名幕僚表示，馬克龍將響應美國、比利時、德國和其他國家的呼籲，希望中國停止向俄羅斯出口「軍民兩用」及其他有助俄國發動戰爭的技術。

在塞爾維亞和匈牙利，習近平在俄羅斯議題上的任何公開發言都將受到高度關注。習近平本月稍後將在中國接待俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）。

路透社指，學者認為習近平選擇訪問塞爾維亞和匈牙利，用意是拉攏這兩個親俄且獲得中國大筆投資的歐洲國家。