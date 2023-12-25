年末國際觀察：中美和中歐關係｜安邦智庫
編者注：以下安邦智庫（ANBOUND）近期的「安邦100+動向」研究內容，為俄烏戰爭、以巴衝突、中美關係、中歐關係、南海問題、東盟問題等議題提供觀察、分析和預測。本篇內容為中美和中歐關係的觀察要點。
中美關係
【戰略競爭將是中美關係主基調】
在華盛頓智庫發表演講時（編按：此為布魯金斯學會），美國駐華大使伯恩斯表示，中國正尋求在印太地區「成為最強勢的大國」，美國和中國正在「爭奪全球和地區權力」，同時在軍事、政治和經濟上展開競爭。
未來幾十年美中關係都將由戰略競爭來定義，兩國應該發展一種可以相互競爭的關係，同時降低發生衝突的可能性，在兩國利益一致時也必須要進行接觸。伯恩斯說，中國在全球治理和自由秩序未來方面有着與美國非常不一樣的觀點，不過兩國仍然應該在一些議題上展開合作，比如氣候保護、麻醉藥品、衛生健康和食品安全等。
【中美兩國在應對氣候危機問題上攜手合作】
在第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）舉行之前，中美兩國氣候談判代表就分別在北京、加利福尼亞陽光之鄉進行了全面、建設性的討論，在許多議題上達成了共識。100+平台觀察到，COP28上，積極可見的情況是，兩國也努力推動氣候談判大會取得進展，包括加強執行力。
COP28納入的措施之一是，到2030年將全球可再生能源產能提高兩倍。中國和美國在本屆氣候大會前夕達成氣候協議，承諾共同努力實現這一目標。氣候問題在中美關係中比較特殊。一方面，當中美關係遭受重大挫折時，氣候變化商談就會暫停；而中美關係好轉時，往往率先選擇在氣候問題上合作。
中歐關係
【歐盟通過新法案強調原材料自給】
歐洲議會12月12日通過一項決議，要求最晚到2030年，包括鋰、鈷、硅在內的17種戰略原材料對單一國家供貨依賴度都不得超過65%，同時，這些原材料的歐盟境內自給率也必須達到10%，原材料加工產能則必須有至少40%位於歐盟境內。此外，至少25%的上述戰略原材料必須實現在歐盟境內的再生循環利用。這17種原材料在電動汽車、新能源等領域都扮演重要角色。歐盟希望以此減輕新興產業對中國的依賴度。
除了17種戰略原材料，還有另外17種原材料也被納入關鍵原材料範圍。歐盟委員會今後將對這34種原材料的產業鏈加強監管；歐洲議會則將致力於資助相關的科研項目，以替代或者部分替代這些原材料。100+地緣經濟研究者指出，《關鍵原材料法案》目的在於使歐盟實現供應鏈的多元化，進一步加強歐盟的經濟安全。
歐洲議會的此項決議尚待歐盟各成員國批准，各方需要綜合權衡國家利益、對外關係並在產業政策等方面達成共識，事實上對各成員國的挑戰也很大。
對中國而言，應避免採取簡單的、針鋒相對的方式，應重視歐盟關注的問題和擔憂，與歐盟及其成員國加強建設性對話和深入討論，向歐方提出建議、提供可行的解決方案。