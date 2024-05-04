卡梅倫：烏克蘭可用英國武器攻擊俄羅斯目標　克宮：言論危險

英國外相卡梅倫（David Cameron）5月2日表示，倫敦方面承諾向烏克蘭每年提供30億英鎊的軍事援助，並不反對基輔方面使用英國的武器針對俄羅斯的目標。克里姆林宮3日回應指，卡梅倫的言論可能令俄烏衝突直接及危險升級。



路透社報道，俄羅斯在最近數週以導彈及無人機轟炸烏克蘭的能源基建；烏克蘭則利用無人機及其他武器反擊，向俄羅斯的煉油廠或鐵路設施攻擊。

卡梅倫2日訪問基輔時，公布繼續軍事援助烏克蘭的承諾。他指出烏克蘭有攻擊俄羅斯境內的權利，形容像俄羅斯攻擊烏克蘭境內一樣，大家可以理解為甚麼烏克蘭覺得有需要確保有能力自衛。

英國外相卡梅倫5月2日訪問基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS）

克里姆林宮3日形容卡梅倫的言論危險，指這是直接導致俄烏衝突進一步升溫，或可能造成歐洲安全及整個安全結構受到威脅，因此感到憂慮。俄羅斯外交部則揚言，假如烏克蘭利用英國武器攻擊俄羅斯領土，莫斯科將會有所回應。

另外卡梅倫同日接受天空新聞（Sky News）訪問時表示，對法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出考慮派北約士兵到烏克蘭的構想持反對態度，認為有關造法會是危險的升溫舉動。

他同時提到，英國政府會委任特使負責提升武器和彈藥的產量，強調基輔方面不可戰敗，否則歐洲會有一個非常危險的未來。