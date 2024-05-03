美國情報總監：俄羅斯自認形勢有利　或以激進策略攻烏

美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）說，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）認為國內外形勢的發展對他有利，很可能在烏克蘭採取激進策略，俄烏戰爭不可能很快結束。



路透社報道，美國參議院軍事委員會星期四（5月2日）就情報界對美國2024年所面臨威脅的評估舉行聽證會，海恩斯和國防情報局長克魯斯（Jeffrey Kruse）出面作證。

海恩斯對委員會表明，俄羅斯已經加強了對烏克蘭基礎設施的打擊，旨在阻礙烏克蘭調動武器和軍隊的能力，減緩烏國防生產，並迫使基輔考慮談判。

海恩斯說：「普京對烏克蘭採取了越來越激進的策略，例如打擊烏克蘭的電力基礎設施，目的是讓烏克蘭明白，繼續戰鬥只會增加烏方的損失，而不會提供任何通往勝利的可靠途徑。」

她說：「這些激進的戰術可能會繼續下去，戰爭不可能很快結束。」

烏克蘭局勢：圖為2024年2月25日，在烏克蘭康斯坦丁諾夫卡（Kostyantynivka）導彈襲擊摧毀一個火車站，消防員接報到場準備灌救。（Reuters）

俄羅斯軍隊近來在戰場上佔據優勢，並且加大了對烏克蘭鐵路、電力等基礎設施的空襲力度。烏軍在人力和武器方面則漸顯吃力，基輔多次呼籲盟友加緊交付援助，以抵禦俄軍攻勢。

俄羅斯國防部星期四早些時候宣佈，經過數日推進，俄軍又在烏克蘭東部佔領一座村莊，「完全解放了別爾德奇（Berdychi）定居點」。

別爾德奇村距離俄軍早前攻佔的阿夫迪夫卡（Avdiivka）約12公里。俄軍最近幾周已宣稱佔領了烏東多個村莊。基輔說，烏軍上周末已從別爾德奇撤退。

本文獲《聯合早報》授權轉載

