亞太國家測試應對耐藥性肺結核新療法　或有助減輕病人負擔

肺結核是致死率最高的傳染病之一，亞太地區正試用一種療效更快更好的治療法來醫治耐藥性肺結核。



2022年，全球估計新增肺結核病例1060萬宗，多數在亞太區，而全球130萬肺結核死亡病例中，也有過半在亞太。

抗生素可治癒肺結核，但超過3%的新患者對常見處方藥產生耐藥性。直至前不久，這些患者接受的治療包括每天注射或服下一批藥丸，療程18個月或更久。一些患者出現副作用如嘔吐，嚴重的話甚至失明。此療法的治癒率為63%或更低，很多人中途放棄治療。

如今，菲律賓、越南、印尼等國在試用一種新的給藥方案，可減少藥丸數量和副作用。臨床試驗結果顯示，用藥六個月後治癒率達九成以上。

新療法名為BPaL，研發機構「結核病聯盟」（TB Alliance）說，這個療法結合了bedaquiline、pretomanid、linezolid三種抗生素，自2019年以來已在超過60個國家獲得監管機構批准。

世界衛生組織（WHO）2022年更新指導方針，允許BPaL療法加入第四種抗生素moxifloxacin，但也可不用。

57歲菲律賓廚師布里蘭特（Efifanio Brillante）2022年6月確診患上耐藥性肺結核，他最初接受舊療法，每天得吐下20顆藥丸，常常感覺噁心想吐，以致無法工作或進食。他回憶說：「情況很糟糕，老是躺在床上，有時甚至無法呼吸。」

北京胸科醫院，一位肺結核患者的胸部X光片，右肺出現空洞和病灶。（新京報）

他受不了副作用，服藥僅兩周就停藥了。第二個月，他試用BPaL療法，每天服用三至七顆藥丸，六個月後終於治癒。

肺結核是由主要攻擊肺部的結核桿菌引發，這種細菌在患者咳嗽或吐痰時，可通過空氣傳染。每個國家都有肺結核病例，但在過度擁擠環境中生活和工作的窮人，患病風險較高。

2022年新增的肺結核病例中，三分之二集中在八個國家：印度、印尼、中國、菲律賓、巴基斯坦、尼日利亞、孟加拉和剛果。

治療耐藥性肺結核面對的最大挑戰之一，是如何確保患者完成療程。即使在提供免費治療的國家，有許多患者因前往醫院的交通費高昂、收入減少或失業而停止服藥。

確認肺結核患者也是一個棘手問題。印尼衛生部人員伊姆蘭說，當地一些診所依然無法準確診斷病人患上肺結核。

世衛說，肺結核新增病例多年來持續減少，但在冠病疫情期間由於診斷和治療受影響，病例開始回升。世衛呼籲各國增加撥款對抗這個疾病。

本文獲《聯合早報》授權轉載

