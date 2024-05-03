全球首例　科學家發現印尼紅毛猩猩「自製草藥」治療外傷

一份5月2日刊登在學術期刊《科學報告》（Scientific Reports）的研究論文稱，印尼一隻雄性蘇門答臘紅毛猩猩（Sumatran Orangutan）用植物「自製草藥」，並反覆塗抹在臉上的傷口，是有記錄以來首次有野生動物使用藥用植物局部治療傷口。



這項研究由由德國馬克斯．普朗克動物行為研究所（Max Planck Institute of Animal Behavior）科學家勞默（Isabelle Laumer）領導。

據美媒報道，2022年6月科學家在印尼蘇門答臘勒塞爾火山國家公園（Gunung Leuser National Park）進行動物行為研究時，觀察到一隻名為拉庫斯（Rakus）的雄性蘇門答臘猩猩咀嚼植物「黃蟬」（Akar Kuning）的葉子，接着用手指將汁液塗抹在臉上的傷口。

拉庫斯除使用汁液，後來還用了固體的植物材料，整個過程持續相當長的時間，因此牠是有意識地用這種植物作治療。牠的傷口在5天內閉合，1個月後已經完全痊癒，幾乎看不見舊傷。

科學家認為，拉庫斯很可能是在與另一隻雄性猩猩的戰鬥中受傷，其後在吃植物時不小心碰到了自己的傷口，由於該植物有鎮痛作用，牠立即感到疼痛減輕，從而不斷重複這種行為。

2022年8月25日在印尼，一隻名叫Rakus 的雄性蘇門答臘猩猩在使用藥用植物進行自我治療後，右眼下方的臉部傷口幾乎已痊癒。（Reuters）

儘管已知其他野生靈長類動物會吞嚥、咀嚼或摩擦具有藥用功效的植物，惟科學家從未見過它們被靈長類動物用來治療開放性的傷口。