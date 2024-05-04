路透社：CIA局長哈馬斯埃及開會　談判接近關鍵窗口？以色列悲觀

埃及、卡塔爾與美國以色列和巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）進行停火談判。埃及消息人士透露，哈馬斯代表團和美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）5月4日會在埃及開羅舉行會議。



CIA拒絕就路透社報道置評。當局一貫政策是不公布局長的行程。以色列總理內塔尼亞胡辦公室表示「無話可說」。

在此之前，有關方面已進行一系列技術會談，以色列也提出一個新方案，美國官員稱這提議「慷慨」。美國務卿布林肯（Antony Blinken）1日呼籲哈馬斯接受以方提案，稱已沒時間進一步討價還價，敦促他們接受方案。

路透社援引包括埃及消息人士在內的4個消息來源3日證實伯恩斯訪埃。埃及的開羅新聞電視台（Al Qahera）3日稱，預計哈馬斯代表團也將抵達當地，但報道沒透露代表團的組成或級別。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3日稱伯恩斯到達埃及，表明談判代表可能已接近關鍵窗口，這對於達成可能的協議具有決定性作用。惟外界目前尚不清楚，以色列和卡達的談判代表是否會像之前幾輪一樣，在開羅與伯恩斯會面。

埃及保安消息人士稱，哈馬斯和CIA官員4日會見埃及調解員，目前尚不清楚他們是個別或是一同與埃及調解員舉行會議。

包括美國、埃及、卡塔爾正在致力調解，想阻止以軍開進巴勒斯坦加沙地帶難民最後一個避難所。圖為2024年4月29日，拉法市內建築物在以色列空襲後嚴重受損。（Reuters）

哈馬斯較積極

根據哈馬斯3日發布的聲明，哈馬斯代表團在研究最新的停戰協議提案後，帶着「積極的心態」前往開羅。聲明說：「我們決心要達成一項可以滿足巴勒斯坦人要求的協議。」

CBS三日引述一位熟悉談判狀況的人士稱，談判取得了「一些進展」，但各方仍處於觀望狀態。

美媒AXIOS四日稱，伯恩斯的埃及之行反映，拜登政府面臨的盡快達成協議的壓力，並表明其將此時刻視為談判的關鍵時刻。

2024年4月6日，加沙南部拉法（Rafah）大批流離失所的平民棲身帳篷。 （Reuters）

以色列悲觀

以色列第12台（Channel 12）援引一位不願透露姓名的以色列官員的話稱，伯恩斯在哈馬斯尚未回應協議前就決定出訪，這可能引發外界對協議即將達成的預期，但事實或非如此。

現時在談的協議分為3個階段。第一階段，以色列將釋放33人，換取數百名被關押在以的巴勒斯坦囚犯。隨着以軍撤出市中心，巴勒斯坦人難民將被允許返回加沙北部。第二階段，雙方將進行一段較長的平靜期談判，尋求釋放其餘人質，以換取更多巴勒斯坦囚犯獲釋。最後階段，雙方將交換在戰爭或綁架中失去性命者遺體。

新聞網站Ynet報道，以色列對達成三階段協議的可能性持悲觀態度。一位未透露姓名的高級外交人士告訴Ynet，「儘管調解人目前態度樂觀，但以色列沒有聽到哈馬斯改變其極端立場。」

現時在談的協議是4月28日交給哈馬斯的，主要由以色列提出的妥協方案組成。以色列最初預計哈馬斯29日或30日作出回應，但迄今為止哈馬斯尚未做出任何正式回應。

《華爾街日報》5月3日引述及消息人士的話報道，以色列已給哈馬斯1週時間對目前的協議首肯，否則將進攻拉法。報道沒具體說明最後通牒的具體限期。以色列的戰爭內閣5月2日召開會議討論現時擬議的協議，但沒有迹象表明在會上討論了最後通牒。

內塔尼亞胡本週早些時表示，無論有沒有跟哈馬斯達成協議，以軍都將進入拉法。

拉法已是加沙地帶難最後一個避難地，以軍倘若打進去，恐將導致更多人死亡。2024年2月29日，在加沙地帶南部拉法，因以軍襲擊而逃離家園的巴勒斯坦人在拉法搭建帳篷避難。拉法與埃及邊境接壤。（Reuters）

哈馬斯武裝分子2023年10月7日對以色列南部進行突襲，劫持240多名人質，殺了1,200多名以色列人。另一方面，據加沙衛生官員稱，迄今已逾3.4萬名巴勒斯坦人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

被包括哈馬斯在內武裝組織綁架的人中，據信仍有133人被扣押在加沙，其中5人是美國公民。美國自以巴開戰起一直站在以色列一方，戰事惡化已在美國國內引起反響，其中年輕群體不滿拜登政府偏袒以色列，導致加沙生靈塗炭。