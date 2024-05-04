以色列：不會同意「結束戰爭」換哈馬斯放人　將進攻拉法

在巴勒斯坦及埃及媒體報道巴勒斯坦極端組織哈馬斯快將宣布同意暫時停火停案之際，一以色列官員5月4日向美國廣播公司（ABC）說，不會同意將結束與哈馬斯的戰爭作為任何協議的一部份。



以色列在任何情況下都不會同意結束戰爭作為釋放被綁架者協議的一部份。 一以色列官員向美國廣播公司說

官員稱：「正如[以色列]政治梯隊所決定的那樣，以色列國防軍將進入拉法並摧毀那裏餘下的哈馬斯營——無論[哈馬斯與以軍]是否會暫時停火以釋放我們的人質。」

圖為哈馬斯最高領導人哈尼亞（Ismail Haniyeh）2024年3月26日到訪伊朗時的情形。（Reuters）

巴勒斯坦《聖城報》同日較時報道，哈馬斯快將宣布批准停火和釋放人質的最新提議。埃及反對派電視台（Al-Sharq）同日也稱，停火協議即將達成。消息人士向《聖城報》說，對於數天內達成協議抱有有莫大希望。

《聖城報》引述消息人士稱，哈馬斯希望在本週末結束之前達成一項名方都能接受的協議。

Al-Sharq稱最近幾個小時，埃及、卡塔爾以及巴勒斯坦和以色列代表團之間就將釋放的囚犯人數進行穿梭溝通。

Al-Sharq稱，美國向哈馬斯保證，以軍將在協議第三階段完成後，將從加沙撤出所有軍隊。

該報稱引述消息人士稱，埃及和卡塔爾的調解人員與哈馬斯和以色列代表團之間進行頻繁的溝通，以便就人質交換的數量達成一致。

圖為2024年3月18日，以色列特拉維夫，一面廣告看板附近有以色列國旗在隨風飄揚。廣告看板上掛着2023年10月初在哈馬斯突襲中被綁架的以色列人肖像照片。（Reuters）

最新的停火提議包括三個階段：第一階段為期40天，其中包括釋放128名以色列人質中的33名，以色列國防重從加沙部份地區撤出；第二階段為期42天，釋放所有其他活着的人質，雙方繼續在加沙地區保持停火狀態。第三階段也是最後階段，雙方交換戰亡人員，也將持續42天。