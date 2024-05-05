巴郡續拋股票　持股蘋果大削約13％　巴菲特的原因您想不到

美國「股神」巴菲特的的投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，又稱巴郡哈撒韋或波克夏公司）年度股東大會5月4日舉行。它的財報突顯他無法找到屬意的投資目標，也顯示巴郡繼續拋售股票。



它發公告稱，截至3月31日，公司持有蘋果公司（Apple Inc.）股票7.9億股，價值1354億美元（約1萬億港元），這標誌着巴郡第一季度減持13%的蘋果股票，惟蘋司仍是巴郡持股最多的公司。

巴郡約75%的總公允價值集中於美國運通（American Express）、蘋果、美國銀行（Bank of America）、雪佛龍（Chevron Corp.）和可口可樂（Coca-Cola）。

有人猜測這是他出於估值的憂慮而減少持有他最喜歡的蘋果股份。但他有親自說明這麼做的理由，是出於稅收以及財務規劃，並建議人們不用太在意此事。

公告稱，巴郡第一季營業利潤達到約112億美元（約875億港元），年增39%；持有的現金和約當現金部位則增至約1,889億美元（約1.5萬億港元），超越2023年底刷新的紀錄。

芒格生前自1978年起為巴郡副主席。（REUTERS/Scott Morgan/File Photo）

憶故友挺買比亞迪

距離巴郡首席副董事長芒格（Charles Munger）2023年11月28日逝世數月，巴菲特難掩對故友的思念，甚至一度將巴郡副主席阿貝爾（Greg Abel）喚成芒格。

巴菲特在股東大會上，說芒格以往贊同他的提議，有兩次跟他拍了桌子，讓他「買買買！」，一次是入股比亞迪，另一次是入股Costco。他認為，在投資2個公司的重要時刻，芒格都是對的。