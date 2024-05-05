加沙北部陷入「全面饑荒」 聯合國促以巴儘快停火

聯合國世界糧食計劃署執行主任馬侃警告，加沙北部地區已出現「全面饑荒」，並再次呼籲以哈戰爭儘快實現停火。



法國廣播電台（RFI）報道，馬侃（Cindy McCain，暫譯）星期天（5月5日）發布的訪問摘要中說，加沙「北部已出現饑荒，全面饑荒正向南蔓延」。

馬侃說：「我們一直要求實現停火，以及不受限制且安全地進入加沙，包括各個港口和過境點。」

世界衛生組織（WHO）說，加沙走廊共有240萬人口，儘管當地的糧食供應情況略有改善，饑荒風險仍然存在。

2024年1月24日，加沙南部拉法（Rafah）一名巴勒斯坦男童在院喝奶。當地糧食不足問題持續加劇。 （Reuters）

3月18日，聯合國曾發布「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food-Security Phase Classification，簡稱IPC）報告，指加沙北部一些地區70%的人口嚴重缺糧，遠遠超過「饑荒」的定義比率20％。報告闡明，無法取得計算饑饉致死率的足夠資料，不過預計饑荒普遍導致死亡的情況即將出現，4歲以下孩童餓死的情況可能已經發生。

另據巴勒斯坦電視台星期六（4日）報道，以色列軍隊當天密集轟炸加沙北部加沙城多個地區，造成包括婦女和兒童在內的至少8人死亡。而在加沙地帶南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）和拉法，則有多處住宅遭以軍空襲，造成至少三人死亡。此外，以軍當天還密集轟炸加沙地帶中部城市代爾拜拉赫和邁加齊難民營等地區，造成至少兩人死亡。總計死亡人數達13人。 巴勒斯坦衛生部星期六發佈的聲明，以軍在星期五（3日）夜間進入約旦河西岸城市圖勒凱爾姆開展軍事行動，與當地巴勒斯坦人發生衝突，打死至少五名巴勒斯坦人。以色列媒體報道說，有一名以軍士兵在衝突中受傷，傷勢嚴重。

本文獲《聯合早報》授權轉載

