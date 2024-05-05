習近平訪法｜路透社：馬克龍會就貿易及俄烏戰爭施壓

中國國家主席習近平時隔5年再度訪歐，5月5日將抵達巴黎展開其訪法行程。



路透社5月5日分析，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）可能針對貿易失衡問題施壓，並且呼籲中國在俄烏戰爭中發揮對莫斯科的影響力，不過考慮到目前歐洲和中國的雙邊關係因貿易問題漸趨緊張，馬克龍要在習近平到訪的2天時間達成這兩大目標並非易事。

歐盟2023年10月在法國力挺下，針對中國電動車行業發起反補貼調查。2024年1月中國宣布對歐盟進口的白蘭地實施反傾銷調查，由於白蘭地產地幾乎都來自法國，北京此舉被視為對歐盟的報復。

圖為2024年4月25日，中國北京，參觀者在北京國際汽車展覽會上觀看極氪（Zeekr）出品的MIX電動車。（Reuters）

另外據多位官員表示，法國將尋求推動本國農產品進口中國市場，同時解決法國化妝品生產商對於在中國經營的知識產權疑慮。中國要求進口中國的法國化妝品生產商須分享產品配方和製造技術。

除此之外，法國一直敦促中國施壓莫斯科終結俄烏戰爭。法國總統府官員稱，「中國是俄國的主要合作夥伴之一，我們的目標是利用北京對莫斯科的影響力協助化解衝突。」

習近平預計香港時間今晚10時抵達法國，行程包括與馬克龍和歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行聯合會談。