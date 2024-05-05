習近平訪法　路透社：法國化妝品行業盼中國鬆綁進口新規

俄衛網5月5日報道，隨着中國國家主席習近平開啟訪歐之行，世界領先的法國化妝品行業希望中法元首會談能夠幫助最大限度地減少中國要求分享配方和生產技術的嚴格的新進口規定對法國公司的影響。



據路透社報道，習近平五年來首次訪問歐洲是在貿易關係緊張的背景下進行的，歐盟威脅向中國電動汽車和綠色能源產業徵收關稅。但法國和中國在口紅和香水等化妝品監管方面取得的進展可能會成為下周巴黎討論的一個聚焦點。

法國總統辦公室在習近平到訪前表示，化妝品會是「高度關注」的一個議題，尋求「找到一個也能保護我們公司利益的解決方案」。

消息指出，法國是全球領先的化妝品出口國，去年向中國出口了將近20億歐元的化妝和護膚產品，重要性僅次於航空產品。但將於明年生效的中國新安全規定將使這一貿易受到影響。從2025年5月起，化妝品出口商將被要求與北京分享產品製造流程的詳細信息，並允許中國檢察員進入工廠。

中圖為2024年4月25日，中國國家主席習近平和法國總統馬克龍的照片投映在北京舉行的2024年中國國際汽車展巨覽會廣汽集團攤位的熒幕上。（Reuters）

根據去年兩國會談中提出的一項計劃，法國當局將負責確保法國部份出口產品的安全，而無需中國的檢查。法國將向中國提供一些類似措施，但尚不清楚涵蓋哪些範圍。

成員包括歐萊雅、LVMH和科蒂（Coty）的法國化妝品工業協會（FEBEA）秘書長吉夏爾（Emmanuel Guichard）表示，「這種互惠將確保中國消費者享有最高的安全標準」，並說該計劃可能會在中法元首會談其間正式確定。

根據協議，法國消費者和反欺詐監管機構（DGCCRF）將確保一些符合「白名單」資格的法國製造商的安全。該機構在周五發布的近期活動報告中表示，於12月與中國國家藥品監督管理局（NMPA）舉行了首次法國化妝品輸華認證會議。