越南原政府辦公室主任梅進勇涉濫用職權被起訴拘留

據越通社報道，當地時間5月4日，越南公安部發言人蘇恩蘇在例行新聞發佈會上表示，在越南林同省和部分地區進一步擴大「行賄、受賄，執行公務中濫用職權」案件調查範圍後，4月30日，越南公安部調查警察機關已以「執行公務中濫用職權」罪，起訴、批捕拘留原政府辦公室主任梅進勇（Mai Tien Dung）。



報道稱，在獲越南最高人民法院批准後，越公安部調查警察機關已同有關單位配合執行上述命令和決定。

此外，針對順安集團股份公司，蘇恩蘇表示，公安部調查警察機關已起訴了8名被告人；最近5月1日以「執行公務中濫用職權」罪起訴和逮捕北江省委書記楊文泰。

蘇恩蘇指出，從2014年12月至2023年12月，該集團已直接或聯名參加16個省市32個招標並中標，總額超23萬億越盾(約71億港元）。特別在2022-2023年期間，集團中標許多項目，總額超過18萬億越盾（約55.4億港元）。

此前，4月15日，公安部調查警察機關已下令起訴、逮捕：阮維興（順安集團股份公司董事長）、陳英光（順安集團股份公司總經理）、阮克敏（副總經理）等人。此外，還下令逮捕阮文濤（北江省農業和交通工程建設投資項目管理委員會主任）和談文強（北江省農業和交通工程建設投資項目管理委員會副主任）、黃世游（北江省項目管理委員會主任）等人。

此外，在當地時間5月4日的例行新聞發佈會上，蘇恩蘇還發布了福山集團案相關消息，他表示，截至目前，調查警察機關已起訴23名被告人，同時將繼續擴大對該案件的調查範圍。

據內地澎湃新聞之前的報道，福山集團董事長阮文後指控永福省、廣義省和永隆省的一些官員受賄。越南警方調查後發現，福山集團涉嫌漏報、未申報財務、逃稅等違法行為，造成超過6400億越南盾（約2億港元）的損失。