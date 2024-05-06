美媒：特朗普競選團隊考慮加入TikTok

當地時間5月5日，美媒《華盛頓郵報》援引四名知情人士消息稱，特朗普的總統競選團隊正考慮是否加入在美國廣受歡迎的短視頻應用TikTok，以吸引年輕選民。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：阮佳琪



報道稱，特朗普在2020年時任美國總統時曾禁止TikTok未果，他的一些顧問擔心「轉向」加入TikTok可能會激起其支持者的不滿。其競選團隊最近幾周的討論都集中在，特朗普可能獲得的政治利益是否大到值得他頂着批評壓力加入TikTok。

據《華盛頓郵報》報道，早在2020年，特朗普就曾拿「國家安全威脅」作藉口，試圖對TikTok實施行政禁令，最終因侵犯言論自由和正當程序權利而被聯邦法院廢止。特朗普的顧問還透露，當年在一份內部民調中看到禁令可能會損害他在選民中的地位後，特朗普在選舉前改變了立場。

最近，在拜登簽署了一項涉及TikTok的「不賣就禁」法案後，特朗普也發聲批評該法案將有利於Facebook，他認為當初選舉失利部份原因就在於Facebook對其賬號封禁。有顧問早前稱，特朗普還認為拜登簽署的禁令是「突然從數百萬用戶手中奪走一些東西」，並且其中許多人是「（支持特朗普）他的人」。

報道稱，特朗普的顧問們認為，作為擁有1.7億美國用戶的熱門人氣社媒平台，加入TikTok將有助於競選團隊接觸選民，削弱拜登的影響力，並挖掘特朗普支持的網絡潛流。

支持這一想法的顧問們相信，特朗普的俏皮話和搶鏡時刻非常適合在TikTok上進行「病毒式」傳播，這將有助於進一步將他與拜登區分開來，他們正將拜登描述成一個與時代脫節的人。其中一個在議的方案，就是用一段特朗普在集會舞台上跳舞的視頻，來作為新開TikTok賬號發布的第一個作品。

其中一名知情人士還說，特朗普的顧問們希望能夠鼓勵一種感覺，即「親特朗普已經成為一種反文化運動，而且……與特朗普接近是一件很酷、很前衛的事情」。

特朗普圈子裏的一些人還表示，在拜登因其對以色列加沙戰爭的立場以及簽署涉TikTok法案而引發眾怒後，他們看到了藉機在年輕選民中提高特朗普支持率的機會。

向特朗普及其顧問提出有力論據的，包括前白宮高級官員康韋（Kellyanne Conway）。據報道，康韋告訴特朗普他在TikTok上的支持者比拜登多，許多年輕人正在根據他們在TikTok上看到的內容形成自己的觀點。她還特別提到，與Facebook和X（前稱Twitter）等其他社媒不同，TikTok從未禁止特朗普使用。

然而，加入TikTok可能會讓對中國持鷹派立場的特朗普盟友感到不滿，他們支持對這款應用採取激進行動，這其中就包括特朗普在任時的前搭檔、美前副總統彭斯，以及其前顧問班農。

彭斯3月在霍士新聞一篇專欄文章中批評特朗普「背棄自己的政治遺產」；班農則在其經營的播客節目中聲稱特朗普態度軟化是為了討好TikTok股東之一、海納國際集團聯合創始人亞斯（Jeff Yass），向他尋求競選活動捐款。

《華郵》報道稱，一些顧問表示，特朗普一直忙於在紐約進行的「封口費」案庭審和競選活動，無暇就此事做出決定。其中幾人認為，特朗普本人不太可能使用TikTok，他更喜歡在自創社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）上發布消息，但顧問們能以他的名義發布消息，他們還在想如何將特朗普的品牌轉化到TikTok上。

報道提到，與此同時，拜登競選團隊運營的TikTok賬號最近一直充斥着「總統奪走TikTok」的差評。儘管拜登已經把TikTok剝離法案簽署成為法律，要求字節跳動限期出售TikTok美國業務，但是他將繼續使用TikTok協助他的連任競選活動。

拜登競選團隊的一名官員表示，拜登要確保年輕選民在11月的大選前收到他的訊息，TikTok就是傳播這些訊息的方式之一。

圖為2024年4月27日在美國華盛頓一酒店舉行的白宮記者協會晚宴上，美國總統拜登在台上發言祝酒。（REUTERS/Tom Brenner）

「選舉關係重大，我們將利用一切工具爭取年輕選民的支持。」這名官員表示。他補充說，對於TikTok的使用已經採取了「加強安全措施」。

據美媒報道，自2020年美國大選周期以來，TikTok在美國的受歡迎程度飆升，全國用戶超過1.7億，佔美國人口的一半以上。它也是Z世代的新聞和信息的主要來源，這群在1995年至2009年出生的一代人已經是選舉中的關鍵投票群體。一些批評人士指出，儘管年輕選民在2020年以壓倒性的比例支持拜登，但拜登在中東局勢中的應對讓年輕一代非常不滿。最近一項民意調查發現，在18歲至34歲之間的選民中，有70%的人不贊成拜登對衝突的處理方式。

當地時間4月24日，拜登簽署一攬子法案，其中要求字節跳動在270天內出售TikTok美國業務，截止日期就是拜登本屆任期到期的前一天，明年1月19日。拜登還可以行使一次90天的延期權力。

針對美西方不斷打壓TikTok等中國企業，中方已經多次表明立場。今年3月，中國外交部發言人汪文斌表示，美國國會相關法案，讓美國站在了公平競爭原則和國際經貿規則的對立面。如果所謂「國家安全」的理由可以用來任意打壓別國的優秀企業，那就毫無公平正義可言，看到別人的好東西就要想方設法據為己有，這完全是強盜邏輯。

汪文斌指出，美方對TikTok事件的處理，將讓世界更加清楚地看到，美國所謂的規則、秩序究竟是有利於世界，還是只服務於美國自身。

中國商務部新聞發言人何亞東同時表示，美方應切實尊重市場經濟和公平競爭原則，停止無理打壓別國企業，為各國企業在美投資經營提供開放、公平、公正和非歧視的環境。相關方應嚴格遵守中國法律法規，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。