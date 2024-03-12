美國眾議院將表決TikTok剝離法案　曾經窮追猛打的特朗普想轉軚？

美國國會正在加緊審議短片分享平台TikTok（抖音海外版）相關法案，一旦予以通過，擁有TikTok的中國互聯網科技公司字節跳動就得在出售TikTok和面臨美國封殺之間做出選擇。前總統特朗普（Donald Trump）改變立場、暗示不應禁止這個應用程式，給共和黨議員出了道難題。



眾議院定星期三（3月13日）進行表決。針對法案會否如期通過這個問題，第二號共和黨眾議員斯卡利斯（Steve Scalise）給了肯定的答覆。由保守派組成的自由黨團主席古德（Bob Good）說，他正在評估該法案，傾向於投支持票。

根據法案，除非TikTok的中國母公司字節跳動（ByteDance）在165天內將其出售，否則蘋果、Alphabet Inc.等公司旗下的應用程式商店和互聯網服務提供商將不許上架這個平台。

特朗普：不確定是否該禁止TikTok

彭博社報道，眾議院能源和商務委員會上週以50對0票的表決結果批准了該提案。但作為共和黨的美國總統推定候選人，特朗普告訴美國消費者新聞與商業頻道（CNBC），他不確定是否應該禁止TikTok。

圖為美國共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年3月2日在維珍尼亞州里士滿出席造勢大會。（Reuters）

特朗普說，TikTok對美國國家安全構成威脅，但禁止使用這款應用可能會傷害一些年輕人，同時壯大臉書等他所謂「不誠實」的平台。

他星期一（11日）接受CNBC訪問時說，TikTok有很多好處，但也有不少壞處。他說，「不讓用TikTok的話，很多孩子會瘋掉。」

法媒報道稱，特朗普的態度轉變令人意外，因為他在擔任總統期間曾支持將TikTok從字節跳動手中剝離，但後來被美國法院阻止。

美國重啟TikTok禁令，將為中美關係缓和設置新障礙，中美雙方難免就此展開新一輪角力。（ Reuters）

特朗普指出，真正的威脅是Meta Inc.的Facebook，而非TikTok。他說：「我不喜歡的一點是，如果沒有TikTok，Facebook就會變得更大，我認為Facebook等媒體是人民的敵人。」

TikTok星期一致函美國國會，重申TikTok並非由中國政府擁有或控制，並表明若字節跳動被迫出售TikTok，其他買家不會繼續花費15億美元（約117億港元）保護美國數據。

本文獲《聯合早報》授權轉載

