晤習近平馬克龍　馮德萊恩：中歐關係因市場准入貿易問題面臨挑戰

中國國家主席習近平、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）5月6日上午在法國愛麗舍宮舉行中法歐領導人三方會晤。馮德萊恩表示中歐關係因市場准入、貿易等問題面臨挑戰。馬克龍則談到須確保所有參與者的公平競爭環境。



路透社報道，馬克龍向習近平談到國際形勢使中歐對話比以往任何時候都更加重要，他稱會討論烏克蘭和中東問題，稱「我們必須就這些問題協調」。

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根據央視報道，習近平在會上指中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

他又稱當今世界進入新的動盪變革期，作為這個世界的兩支重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，加深戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

習近平在前一天5月5日乘坐專機抵達法國巴黎奧利機場，展開國事訪問行程，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）親自到場接機。

根據習近平發表的書面講話，他指希望通過這次訪問鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識。