習近平訪法｜馮德萊恩：會面時將提產能過剩問題　促中方公平競爭

國家主席習近平於當地時間5月5日抵達法國，預定6日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會議。馮德萊恩表示，她將於會談時敦促中國進行公平競爭。 她強調，中國產能過剩的問題，導致中國商品以過低價格進入歐盟，打擊歐盟企業的競爭力。



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馮德萊恩表示，她之前與習近平會面時已明確表示，目前中國市場的准入不平衡，情況不可持續、需要解決。她指出，歐盟必須採取行動，確保競爭公平而不是扭曲。

她提到中國產能過剩的問題，稱由於國內需求疲軟，中國目前的製造業在大量補貼下超過了銷售量。 這導致電動車和鋼鐵等中國補貼商品供應過剩，從而導致不公平貿易。

馮德萊恩重申，歐盟的立場是去風險，但不是要與中國脫鈎。 歐盟與中國的關係非常清楚，這是最複雜的關係之一，但也是最重要的關係之一。

她表示，將鼓勵中國政府在短期內解決產能過剩問題，並指歐盟將其他「日益受到中國市場扭曲影響」的新興經濟體合作。