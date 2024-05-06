馬克龍辦歡迎儀式　習近平檢閱法國衛隊與儀仗隊　兩人舉行會談

央視新聞報道，正在法國進行國事訪問的中國國家主席習近平5月6日在巴黎出席法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行的隆重盛大歡迎儀式。在馬克龍陪同下，習近平檢閱法蘭西共和國衛隊與陸海空三軍儀仗隊。在儀式後，兩人在愛麗舍宮舉行會談。



↓ 馬克龍在社交網站以中文留言，歡迎習近平到訪 ↓

在歡迎儀式舉行前，馬克龍夫婦在場迎接習近平與其夫人彭麗媛。

+ 2

6日較早時候，習近平與馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤，馬克龍當時向習近平談到國際形勢使中歐對話比以往任何時候都更加重要，又稱會討論烏克蘭和中東問題，指「我們必須就這些問題協調」。

法國國際廣播電台（RFI）網站報道，法方在榮軍院舉行正式歡迎習近平的儀式後，馬克龍會與習近平再回到愛麗舍宮，再有歡迎儀式。馬克龍之後會與習近平雙邊會談。

按照日程，馬克龍和習近平會在當地下午5時45分舉行對外直播聯合新聞發布會。然後到傍晚，習近平會在中法經濟會議閉幕禮受邀致辭。

馬克龍也會舉行歡迎習近平及彭麗媛的國宴。