習近平訪愛麗舍宮出席中法歐領袖三方會晤　稱中歐應堅持夥伴定位

中國國家主席習近平5月6日上午抵達法國愛麗舍宮（Elysee Palace），應約同法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）和歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤。習近平發言時稱中國始終將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向，中歐雙方應堅持夥伴定位，堅持對話合作。



習近平抵達愛麗舍宮後與馬克龍握手。兩人之後一同進入室內，參與中法歐領導人三方會晤。根據路透社拍攝的照片顯示，馮德萊恩之前已抵達愛麗舍宮，獲馬克龍接待。

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央視報道，習近平指中國始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係，將歐洲作為中國特色大國外交的重要方向和實現中國式現代化的重要夥伴，希望中法關係、中歐關係相互促進、共同發展。

他稱當今世界進入新的動盪變革期，作為這個世界的兩支重要力量，中歐雙方應該堅持夥伴定位，堅持對話合作，加深戰略溝通，增進戰略互信，凝聚戰略共識，開展戰略協作，推動中歐關係穩定健康發展，為世界和平和發展不斷作出新的貢獻。

習近平在前一天5月5日乘坐專機抵達法國巴黎奧利機場，展開國事訪問行程，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）親自到場接機。

根據習近平發表的書面講話，他指希望通過這次訪問鞏固兩國傳統友誼、增進政治互信、凝聚戰略共識。

馮德萊恩在會談前夕表示，她將於會談時敦促中國進行公平競爭。 她強調，中國產能過剩的問題導致中國商品以過低價格進入歐盟，打擊歐盟企業的競爭力。

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路透社報道，在這次習近平訪法行程中，法國希望推動的議題包括俄烏問題，冀中國向俄羅斯政府施壓，促對方停止在烏克蘭的行動，其他法方欲推動的議題也有農產品出口到中國市場，還有解決法國化妝品產業對智識產權的擔憂。

報道指，中國也有可能在習近平訪問期間宣布訂購約50架空中巴士飛機。