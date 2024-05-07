習近平訪法國晤馬克龍　稱中法要共同防止新冷戰或陣營對抗

中國國家主席習近平5月6日到訪法國愛麗舍宮，與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）舉行雙邊會晤。習近平指出，他希望通過這次訪問，同馬克龍一道，傳好歷史的接力棒，開啟兩國關係面向下一個60年的新征程，為世界和平穩定和人類發展進步作出新貢獻。兩人隨後共同會見記者，習近平稱歡迎馬克龍再度訪華。



▼5月6日 習近平與馬克龍會面▼



+ 7

習近平表示，雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，並為其注入新的時代內涵。在當前世界百年變局、亂局下，中法要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持相互理解，共同促進多彩世界的和諧共處；要堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；要堅持互利共贏，共同反對「脫鉤斷鏈」、「築墻設壘」。

▼5月6日 習近平與馬克龍、馮德萊恩會面▼



+ 4

此前，習近平與同馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤，提到不存在所謂「中國產能過剩問題」，中國新能源產業在開放競爭中練就了真本事，強調中歐合作的本質是優勢互補、互利共贏，希望歐盟機構樹立正確對華認知，制定積極對華政策。

▼5月6日 習近平出席愛麗舍宮的歡迎儀式▼



+ 2

習近平預定傍晚出席中法經濟會議閉幕式，並受邀發表講話。其後將與夫人彭麗媛出席馬克龍的歡迎國宴。