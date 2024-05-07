習近平向中法企業家致辭： 讓更多法國農產品出現中國餐桌

中國國家主席習近平5月6日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同到法國巴黎馬里尼劇院，出席中法企業家委員會第六次會議閉幕式，習近平應邀致辭。



習近平宣布，中方願繼續積極利用「從法國農場到中國餐桌」全鏈條快速協同機制，讓芝士、火腿、葡萄酒等更多法國優質農產品出現在中國老百姓的餐桌上。此外，中方將對法國等12國公民短期赴華的免簽政策，延長至2025年年底。

▼5月6日 習近平出席中法企業家委員會會議閉幕式▼



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中方正謀劃進一步全面深化改革重大舉措

習近平指出，中國正在謀劃和實施進一步全面深化改革重大舉措，穩步擴大制度型開放，進一步擴大市場准入，縮減外商投資準入負面清單，這將為包括法國在內的世界各國提供更廣闊的市場空間，帶來更多合作共贏的機遇。歡迎在座的法國企業家積極參與中國式現代化進程，分享中國發展的機遇。

他強調，中方將自主擴大電訊、醫療等服務業對外開放，進一步開放市場，為包括法國和歐洲企業在內的各國企業創造更多市場機遇。

習近平又提到兩個多月後舉行的巴黎奧運會，指奧運會是團結和友誼的象徵，希望中法堅守建交初心，賡續傳統友誼，踐行「更快、更高、更強、更團結」的奧運格言，攜手開創中法合作新時代，共同譜寫人類命運共同體的新篇章。

▼5月6日 習近平與馬克龍會面▼

