以軍宣布對拉法大規模空襲 拜登再促內塔尼亞胡停止行動
撰文：蕭通
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以軍5月6日晚上表示，正對加沙南部拉法（Rafah）進行大規模精準空襲。以色列媒體稱，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與戰時內閣成員舉行電話會議，就哈馬斯對停火協議的最新回應進行磋商。與會者一致決定，繼續對拉法採取軍事行動，以向哈馬斯施加軍事壓力，推動實現以色列被扣押人員釋放等相關目標。
美國總統拜登（Joe Biden）同日與內塔尼亞胡通電話，敦促停止對拉法發動大規模軍事進攻。白宮表示，拜登重申了他對拉法的明確立場，並討論停火協議。內塔尼亞胡並同意確保南部凱雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）過境點開放，為加沙繼續運輸人道物資。
兩人通話前數小時，以色列要求巴勒斯坦民眾撤離拉法部份地區。黎巴嫩廣場電視台（Al Mayadeen）報道，拉法東部當巴遭受「持續」且「非常猛烈」的攻擊。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）呼籲，以色列和哈馬斯須致力達成停火協議，他又對拉法即將發生大規模軍事行動深表關切，提醒交戰各方根據國際人道法規保護平民。
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