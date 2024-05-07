習近平訪法國雙邊會談　馬克龍提憂台灣海峽局勢

中國國家主席習近平5月6日在法國愛麗舍宮與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會晤。馬克龍提及對東亞危機的擔憂並談及台灣海峽局勢。



根據台媒，馬克龍6日稱：「我們已也談論對東亞危機的擔憂，包括海峽兩岸，以及加速彈道導彈和核武計劃的朝鮮」。

習近平在會議後的共同記者會上稱，與馬克龍總統舉行富有成果的會談，歡迎對方再度訪華。他也談及以巴衝突及俄烏戰事，又提出利用巴黎奧運會為契機，倡議全球停火止戰。習近平預定傍晚出席中法經濟會議閉幕式，並受邀發表講話。其後將與夫人彭麗媛出席馬克龍的歡迎國宴。

▼5月6日 習近平與馬克龍舉行聯合記者會▼



+ 2

雙方同意鞏固雙邊關係 歡迎馬克龍再度訪華

習近平指出，雙方一致認為，中法關係具有珍貴歷史、獨特價值和重要使命，雙方要傳好歷史的接力棒，弘揚中法建交精神並為其賦予新的時代內涵，開啟中法關係下一個60年的新征程。

雙方決定做好以下幾方面工作。一是鞏固雙邊關係戰略穩定。他歡迎馬克龍再度訪華。中法雙方重申相互尊重彼此核心利益，將用好兩國多層次、多維度交流渠道，及時溝通和協調政策立場。

二是挖掘互利合作廣闊潛力。雙方將促進雙邊貿易向上平衡，擴大農食、金融等領域合作，推進航空航天、民用核能等領域聯合研發和創新，加強發展戰略對接，拓展綠色能源、智能製造、生物醫藥、人工智能、第三方市場等新興領域合作。中方已經實現制造業準入全面放開，將加快開放電信、醫療等服務業市場準入。兩國鼓勵擴大雙向投資，致力於為對方國家企業提供良好營商環境。此訪期間，雙方簽署18項部門間合作協議，涵蓋航空、農業、人文、綠色發展、中小企業合作等領域。

三是加快人文交流「雙向奔赴」。以中法文化旅遊年為契機，推進教育、體育、影視、青年、地方等合作。中國支持法國辦好巴黎奧運會，歡迎更多法國朋友赴華，決定將對法國等12國公民短期來華的免簽政策延長至2025年年底，支持增開上海至馬賽直飛航線。中方歡迎法國擔任今年中國國際教育年會主賓國，推動未來3年法國來華留學生突破1萬人、歐洲青少年來華交流規模翻一番。

四是凝聚全球合作更大共識。雙方將深化在氣候變化、生物多樣性等領域合作，加強在人工智能全球治理、國際金融體系改革等領域對話。中方支持法方辦好2025年聯合國海洋大會，鼓勵兩國國家公園和自然保護區結對。

▼5月6日 習近平與馬克龍會面▼



+ 7

支持以巴全面停火 反對藉烏克蘭危機甩鍋第三方

習近平指出，當今世界很不太平。作為聯合國安理會常任理事國和負責任大國，中方願同法方一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。

關於巴以衝突，這場悲劇延宕至今，是對人類良知的考驗，國際社會必須有所作為。中方呼籲推動加沙立即實現全面、可持續停火，支持巴勒斯坦成為聯合國正式會員國，支持恢復巴勒斯坦民族合法權利，重啟「兩國方案」，實現中東地區持久和平。

關於烏克蘭危機，中方已經多次闡明立場。中國既不是危機的製造者，也不是當事方、參與方，但我們沒有隔岸觀火，而是一直在為實現和平發揮積極作用。中國政府歐亞事務特別代表已經開啟第三輪穿梭斡旋。同時，中方反對利用烏克蘭危機甩鍋、抹黑第三國，煽動「新冷戰」。中方呼籲各方重啟接觸對話，逐步積累互信；支持適時召開俄烏雙方認可、各方平等參與、公平討論所有和平方案的國際和會；支持構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架。

馬克龍在記者會上提到，雙方談及中國對歐洲白蘭地進行的反傾銷調查，感謝習近平持開放態度，強調法國希望其產品能繼續進入中國市場。

▼5月6日 習近平與馬克龍、馮德萊恩會面▼



+ 4

此前，習近平與同馬克龍、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行中法歐領導人三方會晤，提到不存在所謂「中國產能過剩問題」。

▼5月6日 習近平出席愛麗舍宮的歡迎儀式▼

