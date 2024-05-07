以色列進攻拉法　平民慌忙撤離　巴勒斯坦人嘆：糟到無法思考

自以軍5月6日呼籲巴勒斯坦人離開拉法東部後，拉法的街道上都是爭先撤離的平民，以軍促他們撤離到鄰近加沙南部汗尤尼斯市（Khan Younis）的馬瓦西（Al-Mawasi），有巴勒斯坦平民向傳媒描述他們的恐懼和絕望，指要前往未知的地方，家人也已經分散各地，「感覺很糟…… 無法再思考了。」



據美媒報道，自以方宣布撤離令後，拉法東部的影片和圖像顯示，滿載人們物品的貨車頻頻駛過街道，拉法東部變得愈來愈擁擠。人們看到孩子們坐在燃料罐和裝滿物品的塑膠袋中間，有些家庭將床墊綁在車頂上。

自以色列5月6日宣布撤離令後，滿載人們物品的卡車頻頻駛過街道，拉法東部變得愈來愈擁擠。（Reuters)

居民巴爾巴赫（Faisal Barbakh）稱「我要前往未知的地方，感覺很糟…… 我的家人分散在七個地方，我感覺這就是生命的終點，無法再思考了。我把59年的生活拋下了，我所有的記憶，我孩子的照片，我房屋的合約。只有真主知道我在那裏付出了多少努力。這不僅僅是我的感受，也是每個人的感受。」

另有居民指，這是他第四次撤離，「現在又到另一處。我不知道我要去哪裏。」

拉法東部居民加尼姆（暫譯，Mohammed Ghanem）6日表示， 以軍不區分兒童、成人、武裝分子或非武裝分子到處發動攻擊，他被迫離開17年的房子。

加尼姆稱，以色列正在屠殺婦女和兒童，因此他與他的妻子正前往馬瓦西（Al-Mawasi），以求遠離以軍。

以色列軍方早前呼籲居住在拉法東部部份地區的約10萬巴勒斯坦人「立即撤離」，並告訴他們搬到沿海城鎮馬瓦西。

一些巴勒斯坦家庭2024年5月6日在收到撤離令後，開始離開拉法東部（Reuters）

以色列的撤離令，引發了世界領導人、聯合國和人道主義組織的一系列呼籲，敦促以方不要實施對拉法的攻擊。

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）批評此舉「不人道」，挪威難民委​​員會也稱以色列行為「令人震驚」。

以軍2024年5月7日發布坦克車在拉法過境點加沙一側的相片。（以色列國防軍）

以色列軍方5月7日表示，部隊已控制加沙與埃及接壤的拉法過境點的加沙一側。