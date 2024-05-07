以色列開打拉法　哈馬斯稱接受停火　同一劇情為何不斷重複？

5月6日的加沙戰局峰迴路轉。在雙方前一天談判破裂、哈馬斯向加沙通關口岸發射飛彈殺死4名以軍的背景之下，以色列當局6日宣布戰時內閣己經投票一致決定繼續對拉法執行軍事行動，拉法靠近以色列邊境一帶上空出現呼籲民眾撤離的傳單，數小時後哈馬斯突然宣布接受停火協議，以色列卻繼續空襲拉法多達50個目標，並聲言哈馬斯接受的協議與以方提案有重大差距，卻派出代表團再到開羅繼續談判細節。

到底是開戰還是停戰，到底是大打還是小打，各方分析都沒有定論。事實上，沒有定論也許才是以色列和哈馬斯想要達至的效果。

曇花一現的和平希望

在美國的施壓下，以色列4月29日軟化談判立場，將交換人質的人數由40名降至33名，換取首階段42天停火，期間還會容許巴勒斯坦人自由回到加沙北部，又接受了第二階段停火期間努力達成「可持續平靜」（sustainable calm）的用詞－－這與哈馬斯要求的「永久停火」固然有差別，卻是足夠雙方暫時擱置爭議的「外交含糊」。

5月6日，內塔尼亞胡出席大屠殺紀念日儀式。（Reuters）

然而，哈馬斯看到了美國對以色列的施壓，自然推論出就算不達成停火，以色列也不敢進攻拉法。既然如此，又何需放棄以色列人質的籌碼？

由於容許巴勒斯坦人在停火期間自由重返加沙北部幾乎就等於同放任哈馬斯重建勢力，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）為了緩減其極右執政盟友的壓力，也就只好在5月4日再次重申無論能否達成換回人質的暫時停火，以軍必定會進軍拉法，消滅哈馬斯的剩餘軍力。這種說法其實與過去4個月的同類言論無異，卻給了哈馬斯一個不接受以色列讓步的理由。

雙方在5月5日也分明向對方發動了致命攻擊。停火的希望似乎跟以往數個月一樣也是「曇花一現」般短暫。

有限度的進攻

以軍本來已經在訓練大約一萬人的軍隊準備進攻拉法。5月6日的疏散令一出，人們都擔心以色列最近有了美國國會近150億美元軍事援助撥款「加持」，終於決定把心一橫不理會拜登（Joe Biden）當局的好言相勸，在沒有可行疏散平民安排的情況下，貿然進擊拉法。

不過，如果仔細看看此疏散令的地圖，其實以軍只準備了有限度的攻勢，其行動規模同10月7日進軍北部加沙城的情況相距甚遠。目前，拉法還有近140萬平民，以軍疏散令所涉及的就大約只有10萬人，其疏散地區也避開了拉法人口最集中的核心位置。

〔以下：以軍在社交媒體公布的疏散地圖〕

最值得留意的是，其疏散區包括了加沙和埃及之間的拉法口岸。如果以色列能取得這唯一一個不是由以色列直接控制的通關口岸，以方就可以更方便地對加沙採取阻止物資進入的圍城策略。有以色列媒體也的確報道稱以軍坦克在加沙內部接近拉法口岸一帶。

此等進攻規模，明顯不是要馬上試圖消滅哈馬斯的剩餘力量，而是要進一步加強以色列對加沙人生死的全面控制。

在政治上，內塔尼亞胡也希望透過這個雷聲大雨點小的動作來達成「一箭三鵰」之效。一是向哈馬斯展現其不顧一切進軍拉法的決心，施壓前者接受暫時停火協議，放棄在永久停火問題上要求更確切的承諾。二是平息國內極右的憤怒，維持執政聯盟政府。三是示意美國以色列無意在此刻全面猛攻拉法核心地區，有照顧到美國提出的憂慮。

哈馬斯早預備好回應

但哈馬斯也不是省油的燈。在以色列發出拉法疏散令之後，哈馬斯政治局領袖哈尼耶（Ismail Haniyeh）就馬上宣布接受停火協議，回應之快，似乎沒有了媒體經常提到的多層溝通延誤問題，明顯早有準備－－相信正在拉法地道隱藏的加沙哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）是以色列頭號要擊殺的人物，不少報道都指為了避免以軍發現其行蹤，其與外界有關停火協議談判的溝通往往要用迂迴曲折的方式進行，有時候要花上幾天時間才能完成單向訊息的傳遞。

5月6日，哈馬斯接受停火協議的消息傳出後，拉法民眾上街慶祝。（Reuters）

其回應之急的即時考量就是要把「阻礙停火」的罪名重新掛到以色列的頭上，並借以美國為首的國際壓力去叫停以色列此刻針對拉法的軍事行動。雖然以色列的行動並非直接進攻拉法，卻有可能使其取得針對拉法的戰略位置，在此攔住以色列對哈馬斯必然有利。

哈馬斯所接受的停火協議，也非常巧妙地與以色列的提案有輕微出入，一方面是要利用國際社會呼籲拉法停火的契機來向以色列爭取更多的有利條件，另一方面也是要示意以色列哈馬斯並不怕以軍全面進攻拉法。

哈馬斯在拉法大概只剩下4個營的兵力，人數只得數千，然而拉法卻有所謂的「費城走廊」（Philadelphi Corridor）地道建設，一方面用以從埃及偷運物資，另一方面則用作藏身偷襲。哈馬斯的拉法兵力幾乎全是本地部隊，面對以軍地面進攻本來已經有主場優勢，而且過去4個多月以色列已經大大緩減加沙軍事行動規模，對進攻拉法只說不做，哈馬斯在此當然就有了更充分的佈防。更不用說拉法百多萬平民人口密佈所造成的行軍阻礙。

5月6日，逃離拉法的加沙民眾進入汗尤尼斯。（Reuters）

目前，以色列在正地中海岸上由其指定的馬瓦西（Al Mawasi）人道地帶試圖設立數萬營帳，供拉法平民逃離之用。其6日公布的人道地帶也由馬瓦西擴大至包括南加沙大城汗尤尼斯（Khan Younis）在內的較廣闊地區。不過，這些措施依然不是可行的疏散辦法。拜登6日也同內塔尼亞胡通了電話，表達了其反對以軍進攻拉法的立場。

雖然內塔尼亞胡在5月5日有關大屠殺紀念日的講話中表明以色列不怕被孤立，但拜登當局在背後似乎確實已在軍援項目上對以色列進行了施壓。根據《華爾街日報》報道，拜登扣起了價值2.6億美元的6,500套可將無導引炸彈變成高精準導引炸彈的JDAM，另外還有價值7億美元的120毫米坦克炮彈、約1億美元的120毫米迫擊炮炮彈和5億美元的戰術軍車。

在進攻拉法和人質換停火的問題上，以色列和哈馬斯過去數個月來都在故弄玄虛，試圖為自己爭取最有利的條件。今天這種處於開戰與停戰之間的的模糊局面可算是這種雙方博奕劇情以另一故事重新打包演出而已。