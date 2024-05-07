彭麗媛訪教科文組織與奧賽博物館　盼促進婦女教育及中法人民交流

中國國家主席習近平的夫人、聯合國教科文組織（UNESCO）促進女童和婦女教育特使彭麗媛5月6日上午在巴黎應邀參訪UNESCO總部並會見阿祖萊（Audrey Azoulay）總幹事。其後彭麗媛同日下午與法國總統夫人布麗吉特（Brigitte Macron）共同參觀奧賽博物館。



阿祖萊與彭麗媛共同參觀「中國與聯合國教科文組織合作十年成果展」，並高度評價中國為促進全球女童和婦女教育事業發展所做貢獻。

彭麗媛則簡要介紹了中國在促進女孩和婦女教育事業方面的最新進展，特別是「春蕾計畫」的成果。

彭麗媛表示，中方願同UNESCO共同努力，推動各方加大對全球女童和婦女教育的投入，幫助更多女性獲得平等受教育的權利，共創美好未來。

阿祖萊向彭麗媛頒發特使履職十週年榮譽證書，彭麗媛則向UNESCO贈送了由「春蕾計畫」受益者共同創作的掛毯《春蕾花開》。

彭麗媛同日亦與布麗吉特參觀奧賽博物館內印象派畫作。彭麗媛表示，中法兩國人民都熱愛繪畫藝術，希望雙方進行更多交流，讓兩國民族更能感受彼此文化魅力，加深相互了解。

彭麗媛鼓勵正在參觀學習的法國學生努力學好中文，有機會到中國交流學習，多走一走、看一看，感受真實、立體的中國。希望同學成為中法友好小使者，在兩國人民間搭建溝通橋樑。