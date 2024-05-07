以色列地面攻入加沙拉法　埃及譴責　土耳其：再犯戰爭罪

以色列軍隊5月7日地面致入加沙南部拉法，並稱部隊已控制加沙與埃及接壤的拉法過境點的加沙一側。多方批評以色列的行動，埃及外交部表示，譴責以色列在拉法的軍事行動。土耳其副總統耶爾馬茲（Cevdet Yilmaz）則稱以方再犯下戰爭罪。



埃及外交部6日曾警告，以色列在拉法的行動升級將導致嚴重的人道主義危險，威脅到居住在該地區的超過一百萬巴勒斯坦人，呼籲以方在停火談判進程的關鍵敏感時刻實行最大限度的自我克制，避免事態進一步升級。

在以軍控制拉法過境點後，由於以色列坦克的存在，加沙和埃及之間的拉法過境點，巴勒斯坦一側關閉。

埃及外交部隨即發聲明譴責，以軍對拉法的軍事行動，將威脅到加沙停火談判的怒力。

以色列國防軍2024年5月7日發布的影片顯示，其軍事車輛在拉法口岸加沙一側行駛。（Reuters）

土耳其副總統耶爾馬茲在社交媒體上稱，以色列對拉法發動予地面襲擊，為其自10月7日以來在巴勒斯坦領土上，再增添一項戰爭罪。

耶爾馬茲強調，將確保違反國際法、不承認任何規則的以色列政府，會因其所犯下的罪行受到審判並獲得他們應有的懲罰。

歐盟：將致更多平民死亡

西方國家暫未對以方作強烈譴責，歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）僅表示，歐盟和美國已明確發出警告，惟以色列仍堅持對拉法發動攻勢，此舉將造成更多平民死亡。