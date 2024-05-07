波音員工涉偽造787飛機檢查記錄　美國聯邦航空管理局調查

美國波音公司（The Boeing Company）面臨美國航空安全監管機構的一項新調查，事關該公司長途飛機787型夢想飛機的檢查以及員工是否可能偽造了記錄。



美國聯邦航空管理局（FAA）5月6日在公告中說，波音4月份主動告知FAA，對於涉及787機翼與機身連接方式的工作，該公司可能沒有完成必要的檢查。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）率先報道了上述消息，波音股價應聲而跌，最大跌幅達2.8％；6日股價的跌幅則不到1％。

彭博社報道，最新的調查有可能加劇波音面臨的信任危機，自1月初一架幾乎全新的737 Max型飛機的機身面板在飛行途中爆裂以來，危機已使公司陷入混亂。在美國聯邦航空局發起調查之前，3月有舉報人告訴美國議員，波音將生產率置於安全和質量之上。

圖為2023 年 5 月 30 日，波音員工在美國南卡羅來納州北查爾斯頓園區的主裝配大樓內組裝787飛機。（Gavin McIntyre/Pool via REUTERS）

787項目負責人斯托克（Scott Stocker） 在4月29日告訴波音員工，新的事故不會立即造成飛行安全問題，但在波音對正在組裝的飛機進行測試時，它們會擾亂工廠運營。

斯托克在他發出的信息中寫道，波音公司南卡羅來納州北查爾斯頓工廠的一名工人報告了測試「違規行為」，並告知領導層。斯托克寫道，審查顯示「有幾個人」沒有執行所需的測試，而是將工作記錄為已完成，這違反了公司政策。他寫道：「我們立即向監管機構通報了我們了解到的情況，並正在與多名隊友一起採取迅速而嚴肅的糾正行動。」

美國聯邦航空局還加強了對波音公司的監管，限制了737 Max的產量，並命令該公司在本月內製定一項全面計劃，處理好其質量和安全缺陷問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

