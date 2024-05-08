辛偉誠：英國防部支薪系統遭黑客入侵　中國外交部：反對網絡攻擊

英國多家媒體5月7日報道，英國國防部的系統遭到黑客入侵。首相辛偉誠（Rishi Sunak）同日證實事件，稱有跡象顯示軍方的支薪系統遭到「惡意行為者」破壞。英國廣播公司（BBC）及《衛報》（The Guardian）等報道，黑客來自中國，系統存有軍方現役及最近離職人員的姓名、地址、銀行帳戶等，涉及多達27萬人。



辛偉誠7日在倫敦參觀一所足球學校時稱，國防部的支薪系統或已被入侵，軍方已採取行動將該系統離線，並確保受影響人士獲得支援。他並未回應媒體指事涉中國的報道，其辦公室隨後表示，負責管理該系統的公司，正接受當局安全審查。

英國國防大臣夏博思（Grant Shapps）同日向國會報告稱，相信黑客已在系統中存在了一段時間，可能是幾星期，但認為資料不一定已被盜，他不排除外國政府參與了今次事件。他又稱，有證據顯示承包商存在失誤，且該承包商還與其他政府部門合作。

《衛報》報道，事件於數日前被發現，未有證據顯示任何資料被竊，調查仍在繼續。

中國外交部發言人林劍7日回應稱，英方的言論純屬無稽之談。中方一貫堅決反對並打擊各種形式的網絡攻擊，堅決反對出於政治目的，利用網絡安全問題刻意抹黑他國。