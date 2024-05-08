特朗普掩口費案Stormy Daniels爆一夜情細節　沒戴套　要求打屁股

美國前總統特朗普（Donald Trump）的掩口費案5月7日在紐約續審，收取13萬美元掩口費的成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels）出庭作證，講述2006年與特朗普相識及發生一夜情的經過，包括發生性行為前一度「斷片」以及特朗普當時沒有戴安全套。特朗普當時已與梅拉尼婭（Melania Trump）結婚，他此前一直否認曾與丹尼爾斯有任何性接觸。



現年45歲的丹尼爾斯原名克利福德（Stephanie Clifford）向陪審團表示，她由低收入的單親母親養育。礙於經濟背景，自己曾在脫衣舞俱樂部和色情行業工作。2006年7月，她在高爾夫球錦標賽遇上特朗普。

特朗普穿睡衣迎接 阻離開房間

她表示，特朗普邀她到酒店房間吃晚飯。她一度拒絕，但一名公關人員遊說稱，這次晚餐可能成為一個精彩的故事，令她改變了主意。她稱入房時發特朗普只身穿絲緞睡衣，她要求對方換掉，並應特朗普要求打了他的屁股。

77歲的特朗普於庭上不時閉目養神，但此時一度低喃：「胡說八道。」

丹尼爾斯宣稱，她欲離開房間但被阻止。特朗普在兩人發生性行為前說：「這是你離開露營車營地的唯一方法」。她後來忽然「斷片」，強調沒有吸毒或喝酒。她在床上醒來時，衣服已被脫掉。

當形容與特朗普發生性關係時，她稱只盯著天花板，試圖思考在房間以外的事情。 她也承認，沒有要特朗普停止，「我什麼也沒說。」她隨後很快就離開了酒店房間。

2011年遭警告噤聲 至大選改變主意

丹尼爾斯說，她只向少數人吐露過這事。2011年，她在拉斯維加斯被一名男子警告，要求她不要公開這次事件，令自己感到害怕，一直保守秘密。直至在特朗普2016年參選總統，她才改變了主意。

特朗普在2016年參選總統期間，因向丹尼爾斯支付掩口費，以阻止她宣稱兩人曾有性關係。支付掩口費並不違法，但相關支出涉及偽造商業記錄，因此遭到起訴。