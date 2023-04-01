特朗普被起訴　事主Stormy Daniels：官司將引起暴力

美國前總統特朗普（Donald Trump）涉嫌商業欺詐，遭紐約曼哈頓法院大陪審團起訴，令他成為面對刑事起訴的前總統。他會在當地時間4月4日下午出庭，屆時勢成為全球關注焦點。而案件中的事主、藝名Stormy Daniels的小電影女星克利福德（Stephanie Clifford）3月31日認為，這宗官司會導致暴力事件發生。



天空新聞（Sky News）報道，Stormy Daniels接受《時代》（The Times）雜誌訪問時表示，這宗官司的結果無論如何，都會導致暴力事件，而且會有死傷。

不過她同時指出，特朗普被刑事起訴，反映他不再「刀槍不入」，即使有權力的人都不會凌駕法律，無論是甚麼職業，或是銀行帳戶是怎樣，每個人都需要為自己的言行負責，公義應獲得伸張。

她提到自己因為官司而收到很多死亡恐嚇，強調自己早已見過特朗普的裸體，因此無懼在法庭上與對方碰頭，但憂慮對方的瘋狂支持者以替天行道或保障民主為由，做出危險行為。

另外特朗普執政時代的拍擋、前副總統彭斯（Mike Pence）則認為，有關官司會向世界就美國的司法制度發出極壞訊息，並鼓勵獨裁者濫用司法制度。