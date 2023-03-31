特朗普偷食Stormy Daniels　害他「雞毛鴨血」美國AV女優是何許人

美國前總統特朗普（Donald Trump）因涉嫌在2016年競選總統期間，支付成人片女星丹尼爾斯封口費，正面臨被起訴。兩人在2006年的情事成為了這次事件的背景，以下將會詳細解說丹尼爾斯是誰，與封口費事件的始末。



丹尼爾斯（Stormy Daniels）原名克利福德（Stephanie Clifford），現年44歲，較特朗普年輕超過30歲。丹尼爾斯在高中就已開始在脫衣舞俱樂部賺錢養活自己，後來開始接拍甚至執導成人片。

圖為2018年5月，克利福德在加州出席一場活動時接受訪問。（Reuters）

克利福德在2004年奪得AVN（成人影片新聞獎，被視為是成人片中的奧斯卡）最佳新人獎，在2014年入選成為AVN名人堂。同時克利福德是名馬術愛好者，她曾在多次馬術比賽中獲獎。

特朗普與克利福德的關係發生在2006年，兩人最初在加州一場名人高爾夫球錦標賽上認識。儘管當時特朗普早已與梅拉尼婭（Melania Trump）結婚，但特朗普與克利福德相互聯絡並發展關係。早在2011年，克利福德已向八卦雜誌提及她與特朗普曾經上床。

2016年特朗普參加總統大選，克利福德那時正準備把她與特朗普的艷遇出售給媒體，但收到了特朗普的前私人律師科恩（Michael Cohen）13萬美元的封口費，而特朗普的團隊把這13萬美元紀錄為律師費。特朗普否認與克利福德上床，事件亦因而沈寂下去。

科恩在2018年因各種銀行欺詐罪纏身，13萬美元的封口費亦被檢察機關查出。特朗普在2020年敗選下台，司法部因而開始對特朗普發起刑事調查，封口費事件終於浮出水面。

在13萬美元的封口費事件曝光後，克利福德收到了特朗普支持者的攻擊，當中包括私訊威脅，迫使克利福德加強了私人保安。有網民試圖以粗鄙字眼侮辱她，討論特朗普如何「命中她」（Hit that），她幽默回應指網民用「命中」對特朗昔很友善：「我會說那更像一是可悲的撞擊（Pathetic thump）。」