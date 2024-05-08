美國挺巴示威｜拜登譴責反猶太主義： 美國不是無法無天國家

美國總統拜登（Joe Biden）5月7日譴責「反猶太主義」，他提醒說，以巴戰爭爆發，是巴勒斯坦哈馬斯極為組織哈馬斯引發的起恐怖襲擊事件，並以強硬措辭表示美國不是無法無天的國家，校園不容許反猶太主義存在。



拜登在當地時間7日於一場在國會山莊舉行的大屠殺紀念儀式上發表談話，提及二戰期間600萬猶太人遭納粹屠殺的歷史，稱那是「人類歷史上最黑暗的篇章之一」，美國致力汲取教訓、不要忘記歷史。

「這種仇恨仍深深存在於世上許多人心中」，拜登提醒說，2023年10月7日哈馬斯先對以色列發動攻擊，「是哈馬斯殘暴對待以色列人、是哈馬斯劫持並持續扣押人質」，並譴責哈馬斯使用性暴力折磨猶太人，這是絕對卑鄙的，必須停止。

2024年5月8日，美國總統拜登（Joe Biden）和眾議院議長約翰遜（Mike Johnson，右）出席在國會山莊舉行的猶太大屠殺紀念日活動。（Reuters）

他指出，美國和世界的反猶太主義「猛烈高漲」，社交媒體上惡意宣傳，大學校園裏，猶太學生遭到騷擾和襲擊，反猶太布條標語寫着消滅以色列。

他就最近蔓延全美校園的挺巴示威進一步表示，美國任何校園、任何地方都不容許反猶太主義、仇恨言論、或是任何形式的暴力威脅存在。他並再次重申，「暴力攻擊、破壞財產不是和平的抗議。是違法的」。

拜登強硬地說：「我們不是個無法無天的國家，我們是一個公民社會」。